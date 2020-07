Les GoPro Hero8 Black et DJI Osmo Action sont en promo pour les vacances

Les caméras d'action seront des alliées idéales pour capturer vos meilleurs moments en vacances. Deux excellentes action cam sont d'ailleurs soldées sur Acheter sur Google cet été : la GoPro Hero8 Black, affichée à 303 € contre 429 €, et la DJI Osmo Action, disponible à 229 € au lieu de 249 €.

On ne présente plus les avantages des caméras d’action lorsqu’il s’agit de filmer nos meilleurs moments, même sous l’eau. Pour les vacances d’été, elles auront donc toute leur place dans la valise. Deux des meilleures références sur le marché, la GoPro Hero8 Black et la DJI Osmo Action, sont d’ailleurs soldées en ce moment sur Acheter sur Google (via Darty). C’est l’occasion d’en profiter !

Voici les offres en un clin d’œil

La GoPro Hero8 Black à 303 €

Incontournable sur le marché des action cam, GoPro ne cesse d’améliorer les performances de ses références et la GoPro Hero8 ne déroge pas à la règle. Lancée fin 2019, cette excellente caméra d’action arbore un design plus épuré que le modèle précédent, la GoPro Hero7. Ici, plus besoin de boîtier pour l’utiliser, ni pour aller sous l’eau (elle est étanche jusqu’à 10m de profondeur) ou pour être fixée sur un accessoire puisque le cadre a été remplacé par deux tiges de fixation articulées intégrées. La caméra est également 14 % plus légère et plus compacte que sa devancière.

De plus, les fonctionnalités de la GoPro Hero8 ont été largement améliorées par le constructeur. Le mode HyperSmooth 1.0 passe au 2.0 pour proposer une meilleure stabilisation d’image. L’utilisateur aura même le choix entre trois niveaux de stabilisation. Cette fonction est en plus disponible avec toutes les définitions et fréquences d’images (Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps). Notons également la mise à jour du mode TimeWarp, qui permet d’accélérer et de stabiliser une vidéo pour la rendre plus animée et dynamique. Désormais, la caméra adapte automatiquement la vitesse au plan proposé, et l’utilisateur peut également ralentir la vitesse directement depuis l’écran tactile.

Côté qualité d’image, le capteur Sony du 12 mégapixels offrira des résultats très satisfaisants avec des images détaillées et des vidéos bien fluides. La qualité sonore est également au rendez-vous grâce à une meilleure gestion du bruit du vent. Les passionnés de vidéo pourront aussi améliorer les performances de leur appareil grâce à des accessoires vendus séparément : un éclairage LED, un second écran ou encore un micro directionnel plus performant.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test de la GoPro Hero8 Black.

En bref

Capture d’images en Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps

Plus de boîtier nécessaire, tout en étant étanche

Hypersmooth 2.0 et TimeWarp 2.0

La GoPro Hero8 Black est disponible à 303 € via Acheter sur Google (vendeur Darty) avec le code promo PROMOJUILLET8.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la GoPro Hero8 Black.

La DJI Osmo Action à 229 €

La GoPro a une concurrente sérieuse en face d’elle : la DJI Osmo Action. Elle n’a rien à lui envier, et possède même l’avantage d’intégrer un écran à l’avant en plus de celui situé à l’arrière. Cela lui permet de vérifier le cadrage lorsque l’on veut se filmer seul. Autre atout : la robuste Osmo Action dépasse sa rivale en promettant une étanchéité jusqu’à 11m de profondeur.

Cette caméra d’action est dotée d’un capteur 12 mégapixels (objectif ouvrant à f/2,8) et offre un angle de 145 degrés. Elle peut filmer jusqu’en 4K 60 FPS, avec une vitesse d’écriture de 100 Mb/s. L’utilisateur pourra enregistrer au format RAW. Côté stabilisation, on pourra compter sur l’excellent système Rocksteady, quasi similaire à l’HyperSmooth de GoPro.

Sa batterie de 1300 mAh permet à la DJI Osmo Action de filmer pendant 1h30 en 4K à 30 images par seconde avec Rocksteady activé et 1h56 en 1080p sans Rocksteady.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test de la DJI Osmo Action.

En bref

Une caméra robuste et étanche jusqu’à 11m

Le système de stabilisation Rocksteady

Des vidéos en 4K à 60 fps

La DJI Osmo Action est disponible à 229 € sur Acheter sur Google (via Darty) avec le code promo PROMOJUILLET8.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la DJI Osmo Action.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Depuis le 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Vous trouverez des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.