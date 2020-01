Soldes 2020 : 140 euros de réduction sur la nouvelle GoPro Hero8 Black

La nouvelle GoPro Hero 8 Black bénéficie d’une nouvelle baisse de prix pendant les soldes d’hiver 2020. On la trouve aujourd’hui à 289 euros en utilisant le code promo CR20 sur Rakuten, contre 429 euros à son lancement. De plus, vous recevrez 31 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Au fil des années, GoPro ne cesse de perfectionner la formule de son action cam. La Hero 8 Black est à ce jour la version la plus aboutie, mais aussi l’une des plus onéreuses. Heureusement, elle profite aujourd’hui d’une remise de 32 % grâce aux soldes 2020.

En bref

Étanche sans protection

Plus compacte et plus légère qu’avant

HyperSmooth 2.0 pour une meilleure stabilisation

Capable de filmer en Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps

Au lieu de 429 euros à sa sortie, la caméra d’action GoPro Hero 8 Black est aujourd’hui disponible à 289 euros sur Rakuten, soit une économie de 140 euros sur son prix d’origine. De plus, vous recevrez 31 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Expédié depuis Honk-Kong et livré en 8 à 16 jours ouvrés vers la France.

En savoir plus 👇

En comparaison de l’ancien modèle, la GoPro Hero 8 Black épure son design. Sans cadre, mais avec des tiges de fixation articulées intégrées, elle est plus compacte et surtout 14 % plus légère. Selon le constructeur, ce nouveau design simplifie le remplacement des batteries et des cartes SD au quotidien. Pour vous suivre toujours plus loin dans vos aventures, elle profite par ailleurs d’une conception plus robuste, notamment grâce à son objectif deux fois plus résistant aux chocs.

Les fonctionnalités d’ores et déjà connues sur la GoPro Hero 7 Black sont nettement améliorées. Tout d’abord, HyperSmooth 1.0 passe à HyperSmooth 2.0 pour proposer une meilleure stabilisation de l’image. De plus, ce mode est compatible avec toutes les définitions et fréquences (Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps). Ensuite, la fonction TimeWarp se met également à jour avec une version 2.0. Ce mode censé accélérer et stabiliser une vidéo pour la rendre plus animée et dynamique s’offre dorénavant un réglage automatique du débit ainsi qu’une barre de vitesse, contrôlable via l’écran tactile.

La GoPro Hero 8 Black profite également d’un meilleur rendu sonore grâce à l’amélioration de la suppression du vent. Par ailleurs, on retrouve toute une ribambelle d’accessoires pour transformer la caméra d’action en véritable matériel professionnel, digne des studios de production (ou presque). Vendus séparément, les accessoires modulaires peuvent se greffer sur cette nouvelle GoPro afin d’ajouter un micro plus performant, un second écran ou encore un éclairage amélioré.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la GoPro Hero 8 Black.

