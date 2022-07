La GoPro Hero8 Black est bradée à -26 % dans un pack durant le Prime Day

Pour filmer vos exploits sportifs, ou immortaliser les moments avec vos proches, la GoPro Hero8 Black semble idéale pour votre été. La bonne nouvelle, c'est que cette GoPro accompagnée d'accessoires se négocie à 279 euros contre 379 euros.

La GoPro Hero8 Black date certes de 2020, ce modèle reste tout de même une très bonne action cam pour celles et ceux qui souhaitent se filmer en 4K ou en Full HD en vadrouille (et même sous l’eau). D’autant plus lorsqu’elle s’accompagne d’une panoplie d’accessoires bien pratiques pour profiter pleinement de l’appareil, et le tout pour moins de 280 euros.

Les points forts de la GoPro Hero 8 Black

Une action cam compacte et étanche

Filme en Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps

Plusieurs modes bien pratiques et créatifs

Petit plus : fournie avec un kit d’accessoires

Au lieu d’un prix barré à 379 euros, le pack GoPro Hero 8 Black est actuellement affiché à 279 euros sur Amazon pour le Prime Day.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la GoPro Hero 8 Black. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une action cam qui vous accompagne partout

La GoPro Hero8 Black n’est certes pas la dernière action cam de la marque, celle-ci a encore de bons restes. Elle dispose d’un design épuré et sans cadre avec des tiges de fixation articulées intégrées. La caméra est nettement plus légère et compacte que ses prédécesseurs. Un très bon point pour l’emmener partout avec soi.

Action cam oblige, elle profite d’une conception très robuste pour vous suivre dans toutes vos aventures et résister aux chocs. Elle pourra d’ailleurs être utilisée sans boîtier sous l’eau comme les modèles précédents. Autrement on découvre un écran tactile à l’arrière et un écran à l’avant pour visualiser des informations, comme la batterie, ou le mode utilisé.

Toujours efficace pour filmer vos instants

La GoPro Hero8 Black propose de nombreuses fonctionnalités dont certaines ont été améliorées par rapport au modèle précédent. On découvre le mode HyperSmooth 2.0, qui permet d’assurer une très bonne stabilisation des images. Le mode TimeWarp a été mis à jour, et permet d’accélérer et stabiliser une vidéo pour la rendre plus animée et dynamique. Autrement, vous pourrez filmer en 4K à 60 images par seconde, ou bien en Full HD.

Côté qualité d’image, le capteur Sony de 12 mégapixels assurera des images très détaillées et des vidéos bien fluides. La qualité sonore ne sera pas en reste grâce à l’amélioration de la suppression du vent. Quant à l’autonomie, l’action cam de GoPro tient 52 minutes en 4K à 60 fps, et 1h35 en 1080p à 30 fps. Heureusement, deux batteries supplémentaires seront fournies dans ce pack. Le kit contient également un boîtier de protection ainsi qu’un étui de transport.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la GoPro Hero 8 Black.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

