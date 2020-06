GoPro Labs : débloquez le potentiel de votre Hero 8 Black avec ces nouvelles fonctionnalités expérimentales

GoPro vient de dévoiler sa plateforme GoPro Labs, qui étend encore un peu plus les capacités de la Hero 8 Black avec un tas de fonctionnalités expérimentales. De quoi pousser encore un peu plus loin le potentiel de sa caméra d’action, et se faciliter la tâche sur certaines actions.

La caméra d’action Hero 8 Black, dernier modèle en date de GoPro, propose un sacré nombre de fonctionnalités : stabilisation logicielle impressionnante, ralenti 240 images par seconde, Hyperlapse… Ce n’était visiblement pas assez pour la marque, qui a récemment lancé GoPro Labs, une plateforme qui offre aux utilisateurs expérimentés encore plus de contrôle sur leur Hero 8 Black.

Des QR codes ?

Ces fonctionnalités sont accessibles après une mise à jour manuelle de la Hero 8 Black — qui n’affecte pas les performances de la caméra. Il faudra ensuite passer un peu de temps sur la page GoPro Labs à paramétrer la fonctionnalité voulue, puis pointer sa GoPro en direction du QR Code fraîchement créé.

Voici une liste non exhaustive des fonctionnalités proposées par cette première version de GoPro Labs :

Afficher un texte propriétaire à l’allumage de la GoPro ;

Redéfinir précisément la date et l’heure ;

Associer des profils vidéo à des QR codes ;

Programmer un enregistrement vidéo pour une certaine heure ;

Lancer un enregistrement vidéo à la détection d’un mouvement ;

Lancer un enregistrement vidéo à partir d’une certaine vitesse ;

Programmer un Time Lapse pour le lever ou coucher de soleil ;

Réaliser des Time Lapse sur plusieurs heures et jours ;

Augmenter la taille maximale de fichier de 4 Go à 12 Go ;

Modifier par défaut le nom des fichiers vidéo.

Des fonctionnalités expérimentales avant tout

GoPro Labs n’est clairement pas dédié au grand public, mais aux utilisateurs un peu plus expérimentés — les fameux power users. Dans son blog, GoPro affirme d’ailleurs que ces fonctionnalités proviennent de hackathons internes et qu’il faut les voir comme un « accès aux coulisses des fonctionnalités innovantes pensées par nos meilleurs ingénieurs » et non comme une expérience Bêta. La marque entend par ici que certaines de ces fonctionnalités seront peut-être proposées dans une mise à jour grand public, alors que d’autres resteront à ce stade expérimental.

Quoi qu’il en soit, ces nouveautés offrent encore un peu plus de possibilités de création. La programmation d’un enregistrement se révélera par exemple très utile pour réaliser le parfait Time Lapse d’un lever de soleil : il suffit de positionner la caméra à l’endroit voulu, paramétrer le bon horaire, scanner le QR Code, puis partir se coucher tranquillement.

Certaines fonctionnalités faciliteront également la tâche des professionnels lors de la post-production. Je pense ici à l’augmentation de la taille de fichier maximale jusqu’à 12 Go et au paramétrage précis de l’horaire — très utile pour synchroniser les vidéos issues d’un tournage avec plusieurs caméras.

La stabilisation logicielle encore améliorée ?

En mars 2020, GoPro achetait ReelSteady Go, un logiciel permettant de stabiliser des vidéos GoPro, y compris celles des modèles ne bénéficiant pas de la stabilisation HyperSmooth — qui a fait son apparition sur la Hero 7 Black. Avec GoPro Labs, la correction du rolling shutter est optimisée, pour qu’il soit le plus adapté possible au processus de stabilisation ReelSteady Go. Attention : la version actuelle de ce logiciel ne semble pas être compatible avec GoPro Labs, mais une mise à jour va arriver dans les prochains jours selon GoPro.

Aucune communication n’a été faite à ce sujet, mais sachez que cette première version de GoPro Labs semble débloquer le mode HyperSmooth Boost avec le champ de vision SuperView — jusque là plafonné au champ de vision “Large”. Sûrement un aperçu des capacités de la prochaine GoPro Hero 9 Black.