Avec les nouvelles GoPro Hero8 Black et GoPro Max, le leader des caméras d’action met à jour sa formule gagnante avec de nombreuses nouveautés. Pour en savoir plus, retrouvez tout ce que l’on sait sur la nouvelle génération GoPro de 2019.

Comme prévu, GoPro a aujourd’hui dévoilé par le biais d’un live sur YouTube sa nouvelle gamme d’action cam pour cette fin d’année. Elle se compose de deux produits : la GoPro Hero 8 Black et la GoPro Max. L’une propose une belle évolution de la gamme Hero, notamment avec un meilleur système de stabilisation, tandis que l’autre offre un niveau de polyvalence inédit sur le marché grâce à son double objectif.

La GoPro Max et son double objectif

La GoPro Max est sans aucun doute la plus intéressante des caméras d’action du constructeur. Elle reprend en vérité l’héritage laissé par la GoPro Fusion en intégrant elle aussi un double objectif, un à l’avant et un à l’arrière, pour permettre l’enregistrement de vidéos à 360 degrés. Une fonctionnalité idéale pour produire du contenu en réalité virtuelle, par exemple.

Ce n’est pas tout, cette configuration lui apporte surtout une polyvalence que peu de concurrents proposent aujourd’hui. La GoPro Max peut s’utiliser de plusieurs façons : telle une caméra HERO basique à objectif unique, ou encore telle une caméra de niveau supérieur idéale pour les vlogs grâce à son écran avant. Ceci étant dit, elle est capable de filmer en 4K jusqu’à 120 images par seconde.

Un peu plus large que le modèle de base, cette action cam apporte évidemment des nouveautés séduisantes, à commencer par la stabilisation vidéo avec le nouveau système HyperSmooth Max, ou encore le nouvel objectif SuperView Max ultra grand-angle pour obtenir le champ de vision le plus large possible à ce jour. La qualité sonore a également subi des améliorations.

La GoPro Hero 8 Black et ses modules d’extensions

En comparaison de l’ancien modèle, la GoPro Hero8 Black épure son design. Sans cadre, mais avec des tiges de fixation articulées intégrées, elle est plus compacte et surtout 14% plus légère. Selon le constructeur, ce nouveau design simplifie le remplacement des batteries et des cartes SD au quotidien. Pour vous suivre toujours plus loin dans vos aventures, elle profite par ailleurs d’une conception plus robuste, notamment grâce à son objectif deux fois plus résistant aux chocs.

Les fonctionnalités d’ores et déjà connues sur la GoPro Hero7 Black sont nettement améliorées. Tout d’abord, HyperSmooth 1.0 passe à HyperSmooth 2.0 pour proposer une meilleure stabilisation de l’image. De plus, ce mode est compatible avec toutes les définitions et fréquences (Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps). Ensuite, la fonction TimeWarp se met également à jour avec une version 2.0. Ce mode censé accélérer et stabiliser une vidéo pour la rendre plus animée et dynamique s’offre dorénavant un réglage automatique du débit ainsi qu’une barre de vitesse, contrôlable via l’écran tactile.

Comme promis, la GoPro Hero8 Black profite d’un meilleur rendu sonore grâce à l’amélioration de la suppression du vent et des préréglages de modes personnalisables. Par ailleurs, on retrouve toute une ribambelle d’accessoires pour transformer l’action cam en véritable matériel professionnel, digne des studios de production. Vendus séparément, les accessoires modulaires pourront se greffer sur cette nouvelle GoPro afin d’ajouter un micro plus performant, un second écran ou encore un éclairage amélioré.

Où précommander et à quel prix ?

La GoPro Hero8 Black est disponible en précommande pour une livraison le 25 octobre 2019. Il faudra compter 429 euros pour la nouvelle action cam de l’américain. Les accessoires (éclairage, écran, captation audio) ne sont pas encore disponibles en France à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Retrouvez la GoPro HERO8 Black sur Amazon

Retrouvez la GoPro HERO8 Black sur Fnac.com

Quant à la GoPro Max, elle est également disponible en précommande pour une livraison le 25 octobre prochain. Pour cette nouvelle version hybride, il faudra compter 529 euros. À noter que sa prédécesseur, la GoPro Fusion 360 officialisée en même temps que la Hero6, était disponible lors son lancement à 749 euros.

