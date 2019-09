GoPro prépare son live pour la présentation de la GoPro Hero 8. Le rendez-vous est donc fixé au 1er octobre 2019, à 15 heures, en direct sur YouTube.

Le 20 septembre 2018, GoPro annonçait sa nouvelle gamme d’action cam, les GoPro 7. Un an plus tard, les rumeurs au sujet de la prochaine génération se font déjà entendre et les premiers rendus des GoPro Hero 8 et GoPro Max ont déjà été publiés avant l’heure.

Cette année, l’annonce aura lieu un peu plus tard : la présentation officielle aura lieu le 1er octobre 2019. Le direct est déjà annoncé sur YouTube et devrait débuter à 15 heures, heure française.

La principale nouveauté de la GoPro Hero 8 concernerait sa capacité à filmer en 4K à 120 images par secondes, ainsi que l’intégration d’un micro externe qui permettra enfin de profiter d’un son correct sans avoir à y adjoindre un accessoire. On imagine que d’autres améliorations ont également été apportées, comme tous les ans, sur d’autres éléments comme la qualité de l’image, la qualité du zoom numérique ou encore la stabilisation.

Aux côtés de la GoPro Hero 8, la GoPro Hero Max devrait succéder à la GoPro Fusion avec la possibilité de filmer à 360°. On n’en sait pas plus au sujet de cette caméra un peu moins compacte.