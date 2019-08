Le leader du marché de l’Action Cam, GoPro, s’apprête à sortir deux nouveaux modèles : la Hero8 et la Max 360. Entre la 4K 120fps, de nouveaux accessoires et une nouvelle puce GP2, voyons ce que ces caméras vont proposer.

GoPro est le leader incontesté des caméras d’action. Son catalogue est composé de deux gammes d’Action Cams : en premier il y a la Hero, la caméra d’action par excellence qui a fait le succès de la marque et qui en est déjà à son septième modèle. Mais depuis deux ans elle est accompagnée de la Fusion, capable de filmer à 360°.

Deux nouveaux modèles de ces deux gammes devraient apparaître dans les mois qui suivent et PhotoRumors a même réussi à publier des clichés de ces deux caméras et quelques informations supplémentaires.

La Hero 8 avec 4K 120fps en fer de lance

La première caméra dont nous allons parler est surement la plus attendue : la Hero 8. Avec l’arrivée d’une véritable concurrence avec la DJI Osmo Action, GoPro est attendu au tournant. La firme s’apprête donc à ajouter une nouvelle corde à l’arc de son flagship avec un framerate qui serait tout simplement doublé. Ainsi, il serait possible de tourner des vidéos en 4K à 120 images par seconde !

La Hero 8 aurait aussi le droit à toute une flopée d’accessoires comme un mini éclairage LED, un écran, mais surtout un microphone externe qui permettrait d’avoir un son plus qualitatif que celui proposé de base par la caméra qui est souvent assez limité.

La caméra devrait aussi avoir le droit à une mise à jour de la puce GP présentée pour la première fois avec la Hero 6 en 2017. Elle sert à mieux gérer le traitement de l’image et devrait s’offrir une seconde version avec la Hero 8. D’après The Verge, il faut s’attendre à de meilleures couleurs, une stabilisation plus réussie ou encore un zoom numérique mieux géré.

La GoPro Max, une caméra 360° moins gâtée en infos

La seconde caméra 360° de la marque va faire son arrivée en même temps que la Hero 8, mais cette fois-ci ne l’appelez pas Fusion 2, elle devrait s’appeler la GoPro Max.

PhotoRumors a donc publié des images de la caméra sous tous les angles, mais n’a pas communiqué sur sa fiche technique. Voici donc les différentes images publiées de cette GoPro Max.

Une sortie en septembre prochain ?

PhotoRumors a déjà prouvé sa légitimité au niveau des leaks de GoPro. Il ne faut pas oublier non plus que le mois de septembre est souvent la période privilégiée par la marque pour lancer ses nouveaux produits, on devrait donc voir la GoPro Hero 8 et la Max arriver dans quelques semaines !

