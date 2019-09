Dans les prochaines semaines, GoPro doit présenter sa nouvelle caméra d’action, la GoPro Hero 8. Néanmoins, avant même son officialisation, la caméra portable a déjà fait l’objet de nombreuses fuites de design et de caractéristiques.

C’était il y a un an. Le 20 septembre 2018, GoPro présentait sa dernière caméra d’action haut de gamme, la GoPro Hero 7. Alors que le rythme de sortie du constructeur américain est annuel, il semble qu’on se rapproche fortement de l’annonce d’un nouveau modèle, logiquement baptisé GoPro Hero 8.

Avant même la présentation de cette nouvelle action cam, ce sont de nombreuses fuites qui dévoilent quelques informations sur la GoPro Hero8. Ce mercredi, le site allemand WinFuture a ainsi publié plusieurs images de rendu, apparemment officielles, de la future caméra. On peut y découvrir, comme sur les modèles précédents, un petit écran LCD monochrome sur la face avant pour indiquer quelques informations. On y retrouverait également un microphone en dessous de l’objectif, pratique pour enregistrer les sons, ainsi qu’une LED pour signaler l’enregistrement en cours. Surtout, selon WinFuture, GoPro permettrait aux utilisateurs d’attacher deux accessoires en même temps sur la Hero8 grâce à une griffe supplémentaire sur le côté.

La GoPro Hero8 ne serait pas la seule nouveauté prévue par GoPro. La firme américaine aurait également prévu de lancer une action cam plus large, logiquement baptisée GoPro Max, qui succéderait à la GoPro Fusion.

Là aussi, plusieurs images ont été mises en ligne par WinFuture, sur lesquelles ont peut constater l’absence d’écran LCD en façade, mais la présence de deux objectifs — un devant et un derrière — devant permettre l’enregistrement aussi bien de ce qu’il y a devant vous que de votre visage en mode vlog. Ces deux objectifs devraient également permettre l’enregistrement à 360 degrés, pratique en cas de réalité virtuelle.

Pour l’heure, on ignore encore quand les deux action cam seront lancées. Reste que Si GoPro conserve le calendrier des années précédentes, on pourrait en savoir plus sur les GoPro Hero8 et GoPro Max d’ici la fin du mois.