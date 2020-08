La GoPro Hero 9 Black aurait enfin droit à un écran couleur à l’avant

Une source crédible a récemment partagé des images de la future GoPro. Si l’on en croit ces dernières, la Hero 9 Black profiterait d’un véritable écran couleur à l’avant. Parfait pour les vlogs.

Ce n’est pas la première fois que des images de ce que serait la prochaine GoPro sont en fuite, mais celles dont nous parlons aujourd’hui sont on ne peut plus sérieuses. C’est en effet la source Roland Quandt (de WinFuture) qui nous dévoile plusieurs images, officielles selon lui, de la GoPro Hero 9 Black — et les nouvelles sont bonnes.

Ce que les fuites nous montrent

On remarque directement la présence d’un véritable écran couleur à l’avant de la future GoPro. Ce serait une première, là où les anciens modèles embarquaient seulement un écran d’état à l’avant. Ce dernier affiche simplement quelques informations et ne permet pas de vérifier le cadrage lorsque l’on veut se filmer seul. GoPro rattraperait donc (enfin) son retard sur sa plus féroce concurrente, la DJI Osmo Action, dévoilée le 15 mai 2019, mais qui intégrait déjà un écran couleur à l’avant.

La prochaine GoPro et ses désormais deux écrans couleur // Source : Roland Quandt via WinFuture

Autrement, la forme générale de cette nouvelle GoPro ne semble pas changer par rapport à la Hero 8 Black. L’écran arrière est sans surprise toujours en couleur, mais reste entouré d’épaisses bordures. Le côté gauche semble embarquer le même système de trappe que la dernière GoPro, mais le côté droit présente également une espèce de petite trappe, là où la Hero 8 Black n’en possède qu’une.

Côté spécifications techniques, rien de crédible n’a été communiqué à l’heure actuelle, même si WinFuture indique que la Hero 9 Black devrait proposer un enregistrement 5K dans le futur. Ces fuites et rumeurs restent évidemment à prendre avec des pincettes, mais l’ajout d’un véritable écran couleur à l’avant ne serait pas surprenant de la part de GoPro. Notez également qu’une potentielle image de promotion a été partagée sur Reddit. Aucun moyen de vérifier la véracité de la source, qui affirme être tombée par hasard sur cette image sur le site officiel GoPro, mais l’aspect de l’écran avant ressemble fortement aux images proposées par WinFuture.

À titre indicatif et sans prendre en compte les taxes, le prix de ce potentiel kit serait de 420 euros au taux de change actuel — affiché en Dollar de Singapour sur l’image.

Et les modules de la Hero 8 Black ?

C’est le 1er octobre 2019 que GoPro présenta la Hero 8 Black, ainsi que la Max, cette caméra permettant de filmer à 360 degrés. La marque en avait profité pour dévoiler les Mods, ces trois modules censés étendre les capacités de la Hero 8 Black. Le premier embarque un micro, mais sert surtout de base aux deux autres modules, à savoir un éclairage LED et un écran externe. C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui. Là où la DJI Osmo Action embarque nativement un écran couleur à l’avant, les utilisateurs de la Hero 8 auraient dû acheter ce fameux module écran pour profiter d’un retour vidéo en mode Vlog.

“Auraient dû”, car nous sommes le 31 août 2020, soit près d’un an après sa présentation, et le module d’affichage n’est toujours pas disponible à la vente. La date de sortie est sans cesse repoussée, et elle est actuellement indiquée pour le mois de septembre.

Si jamais la Hero 9 embarque bien cet écran couleur à l’avant, rien ne nous promet que GoPro sortira finalement ce module écran. De même, il est actuellement impossible de savoir si la nouvelle GoPro sera compatible avec les modules de la Hero 8 Black. Il faudra attendre la présentation de la Hero 9 Black pour en savoir plus. Pour l’instant, aucune date n’a été communiquée par la marque, mais nous nous attendons comme d’habitude avec GoPro à un événement en septembre ou début octobre.