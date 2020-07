Boursorama Banque offre encore jusqu’à 110 € pour l’ouverture d’un compte

Boursorama Banque revient sur le devant de la scène et relance son évènement Pink Week-End. Jusqu'au 3 août, vous pouvez bénéficier d'une prime allant jusqu'à 110 euros pour les nouveaux clients.

Les banques en lignes rivalisent souvent d’offres de bienvenue pour attirer les nouveaux clients. Plus pratiques, elles deviennent l’alliée de plus en plus de Français pour gérer leur quotidien. C’est le cas de Boursorama Banque qui renouvelle son évènement Pink Week-End et offre jusqu’à 110 euros, avec le code promo « PWD110« .

En bref

0 euro de frais de tenue de compte

Un large choix de cartes bancaires

Un service client réactif

L’offre Boursorama avec ses 110 euros offerts est disponible jusqu’au 14 juillet avec le code « PWD110« . Attention, cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

Pour en savoir plus 👇

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus connues en France. Filiale de la Société Générale, elle profite d’une grande légitimité sur ce marché. Elle dispose d’un premier avantage, celle de proposer un large choix de cartes bancaires gratuites. Elles peuvent, pour certaines, être soumises à des conditions (de revenu, de dépôt initial…), mais n’ont pas de frais de tenue de compte si vous vous en servez au moins une fois par mois.

Étant française, cette banque en ligne propose d’ailleurs un IBAN français. Ce n’est pas le cas de toutes les néobanques et cela peut être un problème lorsque celui-ci est étranger. Même si les IBAN européens doivent en théorie être acceptés en France, ce n’est pas toujours aussi simple en pratique.

Pour gérer son compte, il faudra passer par l’application de Boursorama. Cependant, il faut noter qu’elle souffre d’une ergonomie discutable. L’application est en fait une WebApp qui a parfois tendance à renvoyer vers votre navigateur mobile, ce qui n’est pas très agréable. Son service client est cependant très réactif et répondra à vos moindres questions.

Pour s’inscrire, les démarches sont assez simples, il suffit de remplir un formulaire qui prend une dizaine de minutes. Il faudra ensuite 5 jours ouvrés selon la banque pour recevoir ses identifiants et sa nouvelle carte. Cependant, comme nous l’avons noté dans notre comparateur de banque, il se peut que le délai pour recevoir cette carte soit plus long de quelques jours.

Pour profiter de l’offre, il faut ouvrir un compte en ajoutant le code promo « PWD110 » avant le 3 août. Deux semaines supplémentaires vous seront accordées pour finaliser et confirmer votre dossier. Une première prime de 50 euros sera créditée sur le nouveau compte en guise de bienvenue. Le reste variera en fonction de choix de votre carte : 30 euros pour la Visa Welcome ou 60 euros avec n’importe quelle autre carte.