Ce clavier gamer « méca-membrane » de Razer est en promotion aujourd’hui

Le clavier Razer Ornata Chroma est un clavier qui mêle à la fois la technologie mécanique et celle des claviers à membrane. Il est d'ailleurs en promotion à la Fnac et sur Darty à 79 euros.

Il est parfois difficile de devoir choisir entre un clavier mécanique et un clavier à membranes en silicone lorsque nos usages se chevauchent. On aimerait avoir la réactivité et la longévité de l’un, mais aussi la discrétion et la souplesse de l’autre. C’est ce qu’a tenté de proposer Razer avec son Ornata Chroma, qui est un clavier « méca-membrane » combinant les deux technologies. Il est d’ailleurs en promotion en ce moment.

En bref

Un clavier hybride « méca-membrane »

Un design sobre avec une touche de RGB

Proposé à 110 euros lors de son lancement, le clavier Razer Ornata Chroma est désormais disponible à 79 euros à la Fnac.

Il est aussi disponible au même prix sur Darty.

Pour en savoir plus 👇

Ce clavier de Razer profite d’un design sobre assez bien fini avec son plastique noir mat. La base des touches arbore un plastique translucide blanc qui permet de mieux diffuser le rétroéclairage LED du clavier. Ce dernier est un peu haut, c’est pour cela que Razer fournit un repose-poignet en similicuir qui s’aimante directement sur la base du Chroma. Un réel plus qui apporte un confort supplémentaire lors de l’utilisation.

La particularité de ce clavier est notamment sa technologie hybride dite « méca-membrane ». Concrètement, la partie mécanique apporte plus de stabilité à la touche lorsque l’on appuie dessus, et la partie membrane s’occupe de l’activation de la touche. Vous avez toujours le « clic » mécanique, cela permet de gagner en confort et tout en étant plus silencieux qu’un vrai clavier mécanique. La course se terminant sur un dôme en caoutchouc, la frappe est moins bruyante.

Le clavier est également configurable depuis le logiciel Razer Synapse. On pourra donc avoir différents profils sur lesquels on attribuera si l’on souhaite des programmes ou des macros pour gagner en productivité. C’est aussi via ce logiciel que l’on pourra régler le rétroéclairage LED. Razer propose différents effets lumineux comme le mode vague, cycle de couleurs ou encore l’effet de respiration par exemple.

Guide d’achat

