60 W à seulement 33 euros avec ce chargeur secteur Aukey en promotion

Le chargeur secteur Aukey 60 W double-port est un accessoire qui sait se rendre indispensable. Encore plus lorsqu'il est en promotion : Amazon le propose à seulement 33 euros.

Pour charger des smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB-C sans forcément avoir les chargeurs individuels sous la main, il est parfois utile de se munir d’un adaptateur secteur suffisamment puissant. Et en la matière, l’expertise d’Aukey ne fait plus de doute aujourd’hui, grâce à sa large gamme d’accessoires performants. Comme ce chargeur secteur de 60 W, qu’Amazon affiche à moins de 35 euros.

En bref

La charge jusqu’à 60 W

La technologie Dynamic Detect

Compatible avec le MacBook Pro et la Nintendo Switch

Au lieu de 50 euros initialement, le chargeur secteur Aukey 60 W est disponible à 33 euros sur Amazon, soit une réduction de près de 35 %.

Pour en savoir plus 👇

Ce chargeur Aukey double-port (USB-A et USB-C) compatible Power Delivery dispose de 60 W pour charger rapidement vos ordinateurs et smartphones équipés d’un port USB-C. Et pour cela, Aukey assure une compatibilité avec plusieurs appareils gourmands comme par exemple le MacBook Pro, l’iPhone XS Max, le Google Pixel 3 XL ou encore la Nintendo Switch.

Depuis peu, la marque chinoise dote certains chargeurs de la technologie Dynamic Detect qui permet de distribuer de manière équitable et intelligente sa puissance de charge pour l’adapter à chaque appareil branché. Un seul appareil branché ? Toute l’énergie du chargeur sera dirigée vers le port utilisé. Si vous souhaitez en revanche brancher deux appareils, la charge sera adaptée et optimisée pour chacun. L’alimentation de l’USB-C passera alors à 45 W, ce qui reste très satisfaisant pour recharger votre appareil.

Que vous soyez à la maison ou en déplacement, vous pourrez alimenter vos appareils sans encombre grâce à son format léger et compact : seulement 150 g sur la balance, à glisser facilement dans le sac. Aukey promet également un produit fiable avec l’intégration de dispositifs permettant d’éviter toute surchauffe, surcharge ou courant excessif pour ne pas endommager les appareils branchés.

Retrouvez le chargeur secteur Aukey 60W à 33 € sur Amazon

Notre guide d’achat

Pour découvrir d’autres modèles, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.