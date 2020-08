Changez de clavier gaming avec le Logitech G213 Prodigy à 49 euros

Logitech est connu pour ses très bons accessoires pour ordinateurs. Avec le clavier G213 Prodigy, on retrouve un produit très intéressant, encore plus avec une réduction de son prix. Amazon le propose à 49 euros au lieu de 79.

En bref

Un clavier aux touches silencieuses

Résistant aux éclaboussures

Rétroéclairage RVB

Pour en savoir plus 👇

Le clavier G213 Prodigy n’est pas un clavier mécanique. Il utilise des dômes en caoutchouc pour réduire le coût de fabrication et surtout le bruit créé par les touches. On se retrouve avec une tape assez silencieuse, pratique si on veut jouer de manière assez discrète.

Son format est assez imposant, le clavier est large avec la présence d’un pavé numérique, mais aussi assez long avec son repose-poignet pour améliorer le confort d’utilisation en bas et des commandes multimédias sur le haut. Le design noir mat s’accompagne d’une touche de couleur via les touches rétroéclairées en RVB sur cinq zones d’éclairage différentes. Autrement dit, les touches ne sont pas rétroéclairées individuellement.

Logitech a aussi mis l’accent sur la résistance de clavier. Une membrane protectrice est intégrée permettant au clavier de résister aux éclaboussures jusqu’à 60 ml et ainsi éviter les mauvaises surprises quand on boit à côté de son PC.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez comparer un minimum le marché avant de craquer, n’hésitez pas à faire un tour dans notre guide d’achat des meilleurs claviers gaming (mécaniques).