Chargez tous vos appareils avec un seul adaptateur secteur 72 W à 20 euros

L'adaptateur secteur Aukey 72W est en promotion sur Amazon. Avec son port USB-C, ses 2 ports USB-A et sa puissance de 72 W, vous pourrez charger n'importe quel appareil rapidement pour seulement 20 euros au lieu de 50.

Un adaptateur secteur pour les gouverner tous. Voilà la promesse d’Aukey avec son chargeur 72 W qui pourra charger rapidement aussi bien un smartphone qu’un ordinateur. Il est disponible en ce moment avec 60 % de réduction sur Amazon avec un code promo.

En bref

Un port USB-C

Deux ports USB-A

Une puissance de 72 W

L’adaptateur secteur Aukey 72 W est disponible à 20 euros sur Amazon au lieu de 49,99 euros grâce au code promo JBAZ8B7K.

Pour en savoir plus 👇

Aukey est un nom assez connu dans le monde des chargeurs grâce à ses produits de très bonne qualité pour un prix assez abordable. Ici, il propose un adaptateur secteur qui a pour but de pouvoir charger plusieurs appareils à la fois et rapidement.

Le premier port de cet adaptateur est le plus important. C’est un port USB-C Power Delivery qui permet de charger n’importe quel appareil compatible jusqu’à 60 W. Autrement dit, n’importe quel smartphone ou tablette chargera à sa puissance maximale tout comme la Nintendo Switch.

Vous pourrez aussi charger les nouveaux MacBook en USB-C, cet adaptateur est d’ailleurs plus puissant que celui fourni avec le MacBook Air (qui n’a que 30 Watts) et est l’égal du MacBook Pro 13 pouces. Pour le modèle 16 pouces, l’idéal est de le charger à 96 W, mais notre protagoniste du jour est bel et bien compatible, la charge sera juste un peu plus lente.

Aukey a ensuite intégré deux autres ports en USB-A pour charger d’autres appareils à une puissance moindre (autour des 10 W). La présence de ces trois ports permet donc de brancher trois appareils à la fois, vous allez vous coucher et vous branchez votre smartphone, votre ordinateur et votre casque audio pour la nuit en ne prenant qu’une seule prise, mais la puissance sera évidemment divisée en conséquence.

Notre guide d’achat

Pour mieux comprendre comment fonctionnent les chargeurs rapides et connaître un peu mieux le marché, n’hésitez pas à vous rendre sur notre guide d’achat des meilleurs chargeurs rapides du moment !