Le clavier gaming Logitech G910 Orion Spectrum chute à 109 euros sur Cdiscount

Le clavier gaming Logitech G910 Orion Spectrum est l'un des claviers mécaniques haut de gamme de la marque. Cdiscount diminue actuellement son prix, qui passe de 199 à 109 euros.

Au sein de la large gamme de claviers mécaniques dont dispose Logitech, le G910 Orion Spectrum se démarque facilement avec ses nombreux atouts. Si vous souhaitez agrémenter votre setup pour cette rentrée avec un bon élément supplémentaire, c’est le moment puisque Cdiscount baisse le prix de ce clavier haut de gamme à 109 euros, Amazon le propose aussi au même prix.

En bref

Les switch mécaniques Romer-G

9 touches macro programmables

Rétroéclairage RVB personnalisable

Lancé à 199 euros, le clavier Logitech G910 Orion Spectrum est maintenant disponible à 109 euros sur Cdiscount, et soit une réduction de 90 euros sur son prix initial.

Pour en savoir plus 👇

Par rapport à d’autres claviers gaming, le Logitech G910 est plutôt massif avec 1,5 kg au compteur, mais il ne manquera pas de solidité. Un repose-poignets est bien sûr de la partie. Le design est agrémenté par un rétroéclairage RVB, personnalisable touche par touche avec une palette de plus de 16 millions de nuances. Pour ce faire, il faudra se rendre sur l’application dédiée de la marque.

Comme dit précédemment, le G910 est un clavier mécanique, avec des touches très confortables comme Logitech sait si bien le faire. Il se dote de switchs Romer-G, qui promettent une réactivité accrue et un temps d’activation des touches plus court par rapport à d’autres claviers. Les frappes seront bel et bien précises, davantage que sur des claviers à membrane. Mention spéciale pour l’anti-ghosting, qui empêchera certaines frappes d’être oubliées ou mal interprétées si plusieurs touches sont pressées simultanément ou rapidement à la suite. Un très bon point pour les parties de jeu intenses et mouvementées.

Le clavier dispose également de 9 touches « G » personnalisables depuis l’application de Logitech, ce qui sera très pratique pour optimiser vos parties. Des commandes multimédia sont aussi disponibles, dont certaines destinées à lire ou mettre en pause une musique. Une molette pour régler le volume complète le tout.

Enfin, le clavier intègre un dock « Arx » pour y positionner un smartphone ou une tablette, qui afficheront ainsi vos statistiques par l’intermédiaire de l’application Arx Control. C’est une option plutôt gadget, pas indispensable mais cela peut faire son petit effet.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs claviers mécaniques en 2020.