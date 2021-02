Ce disque SSD interne est presque à moitié prix chez Amazon pendant les soldes

Un SSD interne est un incontournable si vous cherchez à gagner en vitesse d’exécution, et ainsi réduire drastiquement les temps de chargement. D’autant plus lorsqu’il est soldé, à l’instar de ce SSD interne SanDisk Extreme Pro 3D de 1 To chez Amazon.

Tandis que les nouvelles générations de consoles cèdent aux sirènes des disques SSD, les ordinateurs portables et fixes misent depuis quelques années déjà sur ces composants. Il faut dire que leur durabilité, leur vitesse et surtout leur gain de place les ont rendus incontournables dans toutes les config’ actuelles. Une liste d’avantages gonflée par le prix bas qu’affiche l’un d’entre eux chez Amazon, le SSD M.2 NVMe SanDisk Extreme Pro 3D de 1 To.

En bref :

Vitesse de lecture de 3 400 Mo/s ;

Se fixe directement sur la carte-mère pour gagner en place ;

Technologie NAND 3D pour une meilleure gestion énergétique.

Le disque SSD interne SanDisk Extreme Pro 3D d’une capacité de 1 To est vendu 124,99 euros chez Amazon, contre 216,99 euros habituellement.

En savoir plus

Du fait de l’absence de parties mécaniques, les disques SSD ont une durée de vie et une résistance aux vibrations bien supérieure à celles des disques durs classiques. Le SSD SanDisk Extreme Pro 3D n’échappe pas à la règle. Ce modèle comprend 1 To de stockage, ce qui est idéal pour installer son système d’exploitation ainsi que ses logiciels lourds comme les jeux vidéo.

D’autant que les SSD ont un autre avantage : leur vitesse. Le SanDisk Extreme Pro 3D propose une vitesse de lecture maximale de 3 400 Mo/s et d’écriture de 25 000 Mo/s. Concrètement, vous êtes face à un SSD 6 fois plus rapide que la plupart des disques durs.

Enfin, son format compact lui permet de s’installer directement sur la carte-mère, ce qui vous fait gagner de la place dans la baie de votre tour, et vous évite de nombreux câbles supplémentaires entre la motherboard et l’alim’. Enfin, il intègre la technologie NAND 3D qui assure des performances stables et gère au mieux la consommation d’énergie.

