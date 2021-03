L’écran gaming Dell Alienware 25 pouces à 240 Hz est 100 € moins cher

Dell propose une large gamme d'écrans PC Alienware pour gamers et la qualité est au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle 25 pouces à 240 Hz (temps de réponse 1 ms) qui passe de 399,99€ au prix de 299,99€ sur le site Rue du Commerce.

Rapide comme l’éclair, cet écran Dell Alienware propose un taux d’actualisation allant jusqu’à 240 Hz et un de temps de réponse de 1 ms. Plus d’excuse pour louper sa cible ! Vous voulez jouer comme un Pro Gamer sans payer le prix fort ? Alors vous serez heureux d’apprendre que cette excellente référence du monde du gaming est actuellement 100 euros moins chère.

En bref

Le temps de réponse de 1 ms

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Compatible AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync

Au lieu de 399,99 euros, l’écran DELL Alienware 25 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Rue du Commerce.

Pour en savoir plus 👇

Un écran gaming peut faire la différence lors de vos parties. Avec l’Alienware AW2521HF, le constructeur Dell propose un moniteur ultra-réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés pour ne manquer aucune action décisive pour votre victoire.

La dalle est IPS LCD et affiche une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Elle présente d’ailleurs la particularité de posséder une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms, vous offrant, ainsi, un gameplay réactif pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. Ce sont là des caractéristiques très recherchées par les gamers et gameuses sur PC.

Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium, ce qui vous permettra de vivre des parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades.

Côté design, cet écran met en avant un look futuriste, minimaliste et emblématique de la marque Alienware dans un format 25″ robuste et compact. Son design soigné cache également une connectivité très riche. La connectique vidéo se compose d’une entrée DisplayPort et de deux entrées HDMI 1.4, mais également serveur hub USB 3.0 Gen1. Il dispose aussi d’une prise jack pour un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

Pour aller plus loin

Si vous êtes curieux, ou si vous n’avez pas de limite de budget, ou les deux, nous vous invitons enfin à consulter notre guide sur quel écran PC gaming choisir en 2021 !