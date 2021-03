Vente privée : jusqu’à -20 % de remise sur vos factures électricité/gaz

Que cela soit pour l'électricité, le gaz ou bien les deux, cette vente privée en partenariat avec BeMove vous permet d'économiser en moyenne 270 euros par an sur vos factures d'énergie. Que demander de plus ?

De nombreux foyers cumulent divers abonnements chaque mois. Concernant l’électricité et le gaz, c’est particulièrement coûteux dépendant de votre consommation et de la superficie de votre logement. Les prix de l’énergie n’ont d’ailleurs cessé d’augmenter ces derniers mois, mais vous pouvez aujourd’hui économiser jusqu’à -20 % sur vos factures d’énergie. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

En bref

Sans engagement

Sans frais de résiliation

Sans modificateur de compteur

Aujourd’hui, nous vous proposons la vente privée énergie organisée par BeMove et en partenariat avec deux fournisseurs d’énergie : Mega Energie et Gaz de Bordeaux. L’offre est disponible jusqu’au 31 mars 2021.

Pour en savoir plus 👇

Après une vente privée pour la Fibre et l’ADSL, BeMove s’attaque cette fois-ci à l’énergie pour vous faire économiser de l’argent. Trois offres au choix sont disponibles : un abonnement pour l’électricité, un abonnement pour le gaz, ou bien pour les deux. Tout cela sans engagement et sans frais de résiliation.

L’offre concernant uniquement l’électricité proposée par Mega Energie propose un prix 18 % inférieur au tarif réglementé. Le fournisseur promet d’ailleurs une énergie 100 % renouvelable et de suivre sa consommation via une application dédiée.

L’offre Gaz de Bordeaux concerne l’abonnement au gaz uniquement et propose un prix 20 % inférieur au tarif réglementé. Quant au service client il est disponible par téléphone et en ligne.

Pour finir Mega Energie propose le combo électricité et gaz avec un prix inférieur à 18% par rapport aux tarifs réglementés. Le fournisseur affirme une énergie verte et 100 % renouvelable et l’accès à une application pour suivre sa consommation et voir ses factures.

Comment en profiter ?

Pour bénéficier de cette vente privée, il vous suffit d’entrer votre adresse e-mail sur cette page. Vous recevrez alors en retour le détail des offres et un lien vous permettant de souscrire directement en ligne, depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Pour rappel, les offres énergie sont toujours sans engagement, vous pouvez donc en changer à tout moment. Le fournisseur s’occupe de tout, notamment de la résiliation de votre ancien fournisseur, aucune paperasse donc. Pas non plus besoin qu’un technicien intervienne sur votre compteur. Tout cela se fait sans aucune interruption de service.