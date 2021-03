iPad 2020 : la tablette abordable d’Apple frôle les 300 € lors d’une promotion

Les produits Apple n'ont pas la décote facile, surtout quand ils sont récents sur le marché. L'iPad 2020 lancé l'année dernière à 389 euros pour le modèle Wi-Fi + 32 Go de stockage est pourtant aujourd'hui proposé au prix réduit de 301 euros, c'est donc un bon plan à ne pas louper !

L’iPad en est à sa huitième génération. Si le design reste encore assez classique pour rester dans l’authenticité du produit, la fiche technique a évidemment bien évolué pour offrir toujours plus de performances et de possibilités à son utilisateur/utilisatrice. C’est tout simplement la solution la moins onéreuse du côté d’Apple, d’autant plus avec une réduction de presque 90 euros sur le prix d’origine de la tablette.

L’iPad 2020 en bref

La polyvalence dans l’utilisation

L’autonomie estimée à 10 heures environ

Les excellentes performances de la puce A12 Bionic

Au lieu de 389 euros, le modèle Wi-Fi + 32 Go de l’iPad 2020 est aujourd’hui disponible en promotion à 331 euros sur Rakuten, puis le prix chute à seulement 301 euros en utilisant le code promo RAKUTEN30. Vous recevrez également environ 10 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

On trouve également la version avec 128 Go de stockage pour 397 euros, contre 489 euros habituellement, en utilisant le même code promo sur Rakuten.

Pour en savoir plus sur l’iPad 2020 👇

L’iPad de 2020 est une évolution mineure du modèle précédent. Esthétiquement parlant, il est presque impossible de les différencier tant ils sont similaires. L’un comme l’autre propose ce design authentique d’Apple avec de larges bordures autour de l’écran et un bouton Home équipé de Touch ID en façade. De même pour le format, avec cet écran Retina (compatible True Tone) qui mesure aussi 10,2 pouces dans un gabarit qui ne dépasse pas les 500 grammes sur la balance.

Plus anecdotique, on note la présence du même duo de caméra 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière, suffisant pour faire un FaceTime de temps en temps. L’autonomie est par ailleurs toujours estimée à une dizaine d’heures, rechargeable via le bon vieux port Lightning.

On trouve également la même polyvalence dans l’utilisation de la tablette, mais ce n’est pas un mal. Il est alors possible de brancher un clavier via le Smart Connector et d’utiliser l’Apple Pencil de la première génération. Il est évidemment encore possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend tout son sens avec Apple Arcade, par exemple.

La principale différence avec le modèle de 2019 vient de la puce intégrée à l’intérieur de la tablette abordable d’Apple. Autrefois en compagnie de l’A10 Fusion, ce récent iPad de 2020 résonne en duo avec le puissant SoC A12 Bionic, qui équipait les iPhone XS et XR. Il gagne ainsi en performances avec une amélioration de 40 % au niveau de son CPU, deux fois plus de puissance pour son GPU pour les graphismes des jeux et un neural engine capable de traiter 5000 milliards d’opérations par seconde.

