La souris Logitech MX Anywhere 3 n’a jamais été aussi peu chère sur Amazon

Si vous êtes en recherche d'une souris compacte de qualité pour vos déplacements professionnels ou personnels, alors la Logitech MX Anywhere 3 constitue l'une des meilleures pioches du marché. Ça tombe plutôt bien, puisqu'elle est actuellement en promotion à 59 euros au lieu de 89.

Lorsque l’on est en déplacement ou lorsque l’on travaille de façon plus nomade, il est important d’avoir une bonne souris si l’on ne peut pas se contenter du trackpad d’un laptop par manque d’ergonomie sur toute une journée. La Logitech MX Anywhere 3 est une souris qui combine de nombreux atouts pour devenir une alliée idéale pour le télétravail. Et elle est en ce moment en promotion avec une remise de 33 %.

La Logitech MX Anywhere 3 en bref

Petite, mais terriblement ergonomique

Molette de défilement rapide

La qualité de fabrication Logitech

Compatible Logitech Flow

Au lieu de 89 euros, la souris Logitech MX Anywhere 3 est aujourd’hui disponible à seulement 59 euros sur Amazon. Pour les budgets plus serrés, sa petite-sœur, la MX Anywhere 2, chute quant à elle à 32,99 euros.

Pour en savoir plus sur la Logitech MX Anywhere 3 👇

Comme son nom l’indique, la souris Logitech MX Anywhere a été conçue pour être amenée et utilisée partout. Dans cette optique, la troisième itération de la gamme conforte sa logique avec un design pensé pour l’ergonomie, mais surtout une petite taille afin de prendre le moins de place possible et de passer inaperçu. Le corps de la MX Anywhere 3 a tout de même été revu afin de mieux épouser la forme de la main malgré des tranches moins marquées que sa grande sœur. Son poids est également moins important, certes de 9 grammes seulement (pour 95 grammes au total), mais qui fait la différence après quelques heures d’utilisation.

La forme des boutons est également plus grande, ce qui permet aux plus grosses mains d’apprécier toutes les fonctionnalités de la souris qui au demeurant reste ultra précise avec un système de capteur avancé. Elle est utilisable sur n’importe quelle surface, même sur un bureau en verre. La molette est un bonheur d’utilisation, car ultra souple, extrêmement rapide et qui s’arrête d’un coup d’un simple passage de doigt. La batterie est elle suffisamment armée pour faire tenir la souris plus de 70 jours en utilisation classique, selon le constructeur, et peut se charger complètement en quelques dizaines de minutes.

Enfin, Logitech oblige, la suite Logitech Option vous permet de paramétrer simplement toutes les fonctions et raccourcis via les boutons de la souris et cette dernière est également compatible avec Flow, le logiciel maison de la marque suisse permettant aux périphériques compatibles d’être utilisable sur plusieurs appareils en même temps, et même d’effectuer des transferts de fichiers ou de texte.

