L’une de nos webcams Full HD préférées est en promotion à 34 € sur Amazon

Investir dans une bonne webcam lorsque son ordinateur portable est incapable de vous mettre en valeur est devenu presque indispensable, surtout en cette période. Et si vous ne souhaitez pas vous ruiner dans un dispositif coûteux et compliqué, cette webcam de la marque Aukey, actuellement en promotion sur Amazon à 34 euros au lieu de 49, est sans doute la meilleure solution.

Habituellement connu pour ses chargeurs, ses écouteurs et ses batteries au bon rapport qualité/prix, la marque Aukey s’est fait également un nom du côté des webcams avec son modèle Full HD à un prix de base déjà plus de que raisonnable par rapport à ce que peut faire la concurrence, notamment chez le spécialiste Logitech. Et bien, sachez que ce prix est encore plus bas sur actuellement avec cette remise de plus de 30 %.

La Webcam Aukey en bref

Un capteur Full HD

Angle de vision large

Un microphone stéréo

Compatible Windows, Mac et Android

Au lieu d’un prix barré de 49 euros, la webcam d’Aukey est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 33,99 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus sur la webcam Aukey 👇

Avec son système de fixation pratique qui permet de la placer sur n’importe quel écran qu’il soit moniteur ou PC portable, cette webcam Aukey est clairement pensée pour être polyvalente. Elle peut même être posée sur un pied grâce à son pas de vis si l’on souhaite l’utiliser comme caméra d’appoint.

Avec son capteur full HD à 30 images par seconde, elle propose même une belle qualité d’image, couplée à un angle de vue étonnamment large pour ce type de caméra (65 degrés). De plus, la qualité du rendu est de très bonne facture et propose une image claire et nette dans la plupart des situations, même en contre-jour.

Il faut cependant savoir qu’aucun logiciel n’est fourni avec la webcam pour pouvoir, par exemple, régler les paramètres d’image directement depuis son ordinateur. Il est tout de même possible de le faire via les applications de chaque OS très facilement, en sachant qu’elle est compatible via connexion USB sur Windows, Mac et Android.

Enfin, Aukey a inclus dans sa caméra un microphone stéréo plutôt efficace pour ce type d’appareil. Il permet de capter correctement la voix et les sons ambiants, en tout cas bien plus qu’avec le microphone intégré d’un ordinateur portable. Bref, tout cela fait de cette webcam votre parfait allier pour le télétravail.

