Ce pack Amazon Echo 2020 + ampoule connectée est moins cher pour les French Days

La domotique est aujourd'hui une facette importante des foyers modernes et nombre de constructeurs enchaînent les offres pour vous imposer leurs systèmes plutôt qu'un autre. Pour les French Days, vous pouvez profiter de ce pack en réduction comprenant une enceinte Amazon Echo 2020 et une ampoule connectée Philips Hue pour 74,99 euros au lieu de 99,99.

L’enceinte intelligente d’Amazon, plus communément appelée Amazon Echo en est aujourd’hui à sa 4e itération, que l’on nomme aussi version 2020. Avec un meilleur son, une meilleure réactivité et des fonctionnalités en plus, l’appareil a clairement les arguments pour trôner dans votre salon. Et si vous souhaitez profiter des French Days pour vous l’offrir à moins cher, c’est le moment puisqu’elle est disponible en pack avec en ampoule connectée Philips Hue pour 25 euros de moins.

L’Amazon Echo 2020 en bref

Le nouveau design sphérique

La qualité sonore supérieure

L’intégration parfaite d’Amazon Alexa

Au lieu de 99,99 euros, le pack Amazon Echo 2020 + ampoule Philips Hue est aujourd’hui disponible en promotion à 74,99 euros. Trois couleurs sont disponibles : Anthracite, Blanc, Bleu-Gris

Pour en savoir plus sur l’Amazon Echo 2020 👇

Avec sa forme sphérique, l’Amazon Echo 2020 dit adieux aux design cylindriques et en galet des précédentes générations. Cela lui permet d’obtenir un gain de place relatif, mais surtout un aspect visuel bien plus discret. Les boutons de contrôles sont placés sur le haut de la sphère afin de garder la cohérence ergonomique même s’ils peuvent rogner sur l’aspect lisse du globe, c’est avant tout une affaire de goût.

Cependant, ce choix esthétique est aussi accompagné par d’autres éléments qui viennent enrichir la fiche technique. À commencer par l’apport d’un son de bien meilleure facture que les modèles précédents. Ce dernier est mis en valeur par l’apport d’une nouvelle architecture interne à base de deux haut-parleurs et d’un woofer pour le rendu, mais surtout par l’intégration d’un système de détection automatique de l’acoustique d’une pièce, une astuce technique qui permet d’adapter le contenu sonore selon l’endroit où l’Echo est disposé.

Outre la qualité sonore en hausse, l’intégration de l’écosystème Alexa – Amazon Oblige- est aussi au centre de l’expérience. Un nouveau processeur « Neural Edge » a été implémenté afin d’améliorer la technologie de reconnaissance vocale de l’appareil et la réactivité. Les requêtes formulées sont ainsi parfaitement reconnues par l’assistant vocal et il maintenant est assez rare de prendre l’IA en défaut. Ce système est également fait pour économiser des ressources et réduire (bien qu’elles étaient déjà basses) la consommation électrique et le volume de données qui transitent via le Wifi. Cet Echo 2020 intègre également la technologie Zigbee ainsi que du Bluetooth Low Energy pour télécommander d’autres produits connectés de la maison.

Connectivité qui est d’ailleurs mise en avant par l’apport de ce pack qui comprend une ampoule connectée Philips Hue. Cette dernière est paramétrable sur le réseau et compatible Alexa. De cette manière il vous sera possible de changer l’ambiance lumineuse et les couleurs d’une pièce de votre habitant simplement en le demandant via la voix. Effet garanti !

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazon Echo 2020.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

Les meilleures offres des French Days par catégorie

Les meilleures offres des French Days par marchand

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !