iPad 2020 : la tablette d’Apple est encore plus abordable pour les French Days

L'iPad 2020 est sans aucun doute la meilleure façon de bénéficier d'une tablette Apple sans se ruiner. Les French Days sur Rakuten font baisser son prix, avec la version 32 Go et Wi-Fi qui passe de 389 à seulement 299 euros.

L’iPad 2020 est la version la plus abordable de la tablette d’Apple actuellement sur le marché. Elle ne manque pourtant pas d’atouts techniques et constitue le meilleur rapport qualité-prix pour ce type de produit. Son prix est encore plus intéressant durant ces French Days grâce à une remise de 22 % via la plateforme de Rakuten.

L’iPad 2020 en bref

Une tablette Apple abordable

La puissance de la puce A12 Bionic

L’autonomie d’environ 10 heures

Habituellement proposée à 389 euros, l’iPad 2020 d’Apple 32 Go + Wi-Fi (coloris gris sidéral) est disponible à 299,99 euros sur Rakuten. Avec cet achat et en adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 30 euros offerts sur vos prochains achats.

Pour en savoir plus sur l’iPad 2020 👇

Cette nouvelle refonte de l’iPad reprend les traites et les lignes des précédentes séries, notamment de la version 2019. Sa Dalle de 10,2 pouces dispose toujours des bordures larges et la présence du bouton home avec Touch ID est bien situé en bas de l’appareil. Point d’OLED sur ce modèle, mais un écran l’écran LCD IPS – baptisé Retina True Tone- doté d’une résolution de 2160 x 1620 pixels. On retrouve également les mêmes caméras, celle à l’avant de 1,2 mégapixel et à l’arrière de l’appareil à 8 mégapixels.

Malgré son prix contenu, l’iPad 2020 dispose d’une fiche technique à la hauteur avec en point d’orgue la présence de la puce A12 Bionic accompagné de 3Go de mémoire vive. Ce combo permet une puissance, une fluidité et une réactivité générale difficile à prendre en défaut. La tablette est tout autant à l’aise sur les applications de création, de lecture vidéo et même sur la majorité des jeux qui pourront tourner aux maximums de leur capacité. Parfait donc pour profiter de votre compte d’Apple Arcade dans de bonnes conditions. Il est bien sûr possible de coupler sa tablette avec n’importe quel appareil de l’écosystème Apple et notamment l’Apple Pencil ou le Smart Keyboard afin de transformer la tablette en véritable outil de productivité.

Côté autonomie, l’iPad 2020 ne botte pas en touche avec une batterie pouvant tenir sur une dizaine d’heures en utilisation classique. Apple a pensé à lasser la prise jack 3,5mm pour les propriétaires de casque audio et le reste de la connectique est composée d’un port Lightning et d’un port Smart Connector.

