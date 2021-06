Huawei Watch GT 2e : la montre connectée des sportifs est à moins de 100 €

Avis aux sportifs et sportives ! Si vous êtes à la recherche d'une bonne montre connectée sous la barre des 100 euros, sachez que la Watch GT 2e de la marque Huawei est actuellement en promotion à seulement 99 euros sur Cdiscount.

Contrairement à son aînée, la Huawei Watch GT 2e est une déclinaison sportive avec un design légèrement modifié et quelques fonctions en moins afin d’alléger la facture. Alors que les French Days touchent à leur fin, vous pouvez obtenir cette montre connectée avec une réduction de 60 euros sur son prix d’origine.

Les points clés de la Watch GT2e

L’écran AMOLED 1,39 pouce avec Always-On

L’autonomie d’une semaine

Les nombreuses fonctions pour le sport

Initialement au prix de 159 euros, la Huawei Watch GT 2e est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99 euros sur Cdiscount.

Tous les détails de la Watch GT 2e 👇

La Huawei Watch GT 2e aborde un aspect plus sportif, avec tout de même un boîtier en acier inoxydable. Dites au revoir au bracelet en cuir et faites place à un bracelet amovible en silicone colorée percé de toutes parts afin de laisser respirer votre peau. La montre intègre un écran circulaire AMOLED (compatible Always-on Display) de 1,39 pouce. Quant au boîtier, il est proposé dans une seule taille, à savoir 46 mm de diamètre. On regrettera donc la version 42 mm pour les petits poignets.

On retrouve sur la tranche droite du boîtier deux boutons permettant de naviguer dans l’interface, pour sélectionner une application ou bien lancer un suivi d’activité. Conçu pour être plus abordable, la GT 2e ne dispose pas de microphone et d’un haut-parleur. Vous ne pourrez donc pas, passer des appels vocaux ou écouter de la musique depuis votre poignet. Avec sa capacité de stockage de 4 Go, vous pourrez tout de même y stocker de la musique et l’écouter en reliant un casque ou des écouteurs sans fil grâce à sa compatibilité Bluetooth.

Conçue pour les accros au sport, cette montre connectée est bourrée de fonctionnalités pour le sport. Elle offre une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur (idéale pour la natation) et propose un mode d’entraînement avec plus de 100 activités différentes. À l’arrière, on retrouvera le capteur de fréquence cardiaque qui est précis, tout comme son GPS d’ailleurs. La montre se révèle également capable de mesurer la quantité d’oxygène dans le sang (SpO2).

Huawei propose son système maison Lite OS sur sa montre connectée. Mais privée des services Google, la Watch GT 2e demande impérativement d’installer les Huawei Mobile Services, et donc App Gallery, si votre smartphone n’est ni de marque Huawei ou Honor, pour installer des applications. Passer cette étape, vous pourrez accéder à Huawei Santé pour suivre les nombreuses données récoltées par la montre.

Pour finir, au niveau de l’autonomie, la GT 2e est très endurante. Vous pouvez facilement la garder plus d’une semaine au poignet sans la recharger. C’est un excellent score en comparaison d’une Apple Watch, par exemple. Notez toutefois que l’autonomie est réduite de moitié si la fonctionnalité Always-On Display est constamment activée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2e.

