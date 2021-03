La Huawei Watch GT 2e est en cours de déstockage sur le site officiel

Huawei brade en ce moment nombreux de ses produits high tech sur son site officiel, et c'est aujourd'hui au tour de la Watch GT 2e. Cette montre connectée tombe à seulement 79 euros alors qu'elle vaut normalement 159 euros.

La Huawei Watch GT 2e est une déclinaison sportive avec un design légèrement modifié et quelques fonctions en moins par rapport au modèle classique. De base, elle est également plus accessible sur le plan tarifaire, mais elle profite actuellement d’un bien meilleur rapport qualité/prix grâce à une réduction de 80 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran AMOLED 1,39 pouce avec Always-On

Les nombreuses fonctions pour le sport

L’autonomie d’une semaine

Au lieu de 159 euros, la montre connectée Huawei Watch GT 2e est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 79 euros sur le site officiel de la marque. On la trouve en plusieurs coloris : noir, rouge, vert et blanc.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Huawei Watch GT 2e change légèrement son design par rapport au modèle classique, car la marque chinoise a voulu lui donner un aspect plus sportif. Elle troque alors le bracelet en cuir par un bracelet amovible en silicone, percé à plusieurs endroits pour laisser respirer la peau. La montre est par ailleurs disponible dans un seul diamètre de boitier, à savoir 46 mm avec un écran circulaire AMOLED (compatible Always-On Display) de 1,39 pouce, ce qui peut faire assez massif pour certains poignets.

Sur le côté droit du boitier, on retrouve par ailleurs deux boutons permettant de naviguer dans l’interface pour sélectionner une application ou lancer un suivi d’activité, mais on remarque aussi l’absence d’un microphone ou d’un haut-parleur. Eh oui, pour être plus abordable il a bien fallu faire des sacrifices. Vous ne pourrez alors par passer des appels vocaux ou écouter de la musique depuis votre poignet avec la Huawei Watch GT 2e. Elle possède tout de même une capacité de stockage de 4 Go pour stocker de la musique, que vous pourrez écouter en reliant un casque ou des écouteurs sans fil grâce à sa compatibilité Bluetooth.

Cependant, cette montre connectée est bourrée de fonctionnalités pour le sport. Elle offre une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur (idéale pour la natation) et propose un mode d’entrainement avec plus de 100 activités différentes, en passant de la course à pied jusqu’à l’escalade, le skateboard ou encore le surf. Son GPS est d’ailleurs super précis pour tracer votre parcours et on apprécie également la présence d’autres capteurs dédiés à la santé, comme le SpO2 qui surveille la saturation en oxygène dans le sang.

Il faut néanmoins savoir que la Huawei Watch GT 2e n’est pas la plus pratique à prendre en main. Pour la relier à votre smartphone ou tablette, il faudra impérativement installer les Huawei Mobile Services, et donc App Gallery, si votre smartphone n’est ni de marque Huawei ni de marque Honor. Ce n’est qu’ensuite que vous pourrez télécharger une version à jour de Huawei Santé pour suivre les nombreuses récoltées par la montre.

Pour ne pas finir sur une mauvaise note, on tient tout de même à préciser que la montre connectée de Huawei dédiée au sport est incroyablement autonome. Vous pouvez facilement la garder plus d’une semaine au poignet sans la recharger. C’est un excellent score en comparaison d’une Apple Watch, par exemple. Notez toutefois que l’autonomie est réduite de moitié si la fonctionnalité Always-On Display est constamment activée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2e.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Watch GT 2e.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence de la Huawei Watch GT 2e, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2021.