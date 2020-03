Huawei Watch GT 2e : deux semaines d’autonomie et une compatibilité avec l’escalade, le skateboard ou encore le surf

Huawei a profité de son événement d'annonce des P40 pour dévoiler sa nouvelle montre Watch GT 2e. Elle vient compléter la gamme de montres connectées de la marque chinoise aux côtés de la Watch GT 2.

Les Huawei P40 et P40+ n’étaient pas les seuls produits annoncés, la montre Watch GT 2e a également fait partie des annonces. Elle ressemble à une évolution très légère du modèle actuel, le Huawei Watch GT2 mais davantage de fonctions, une autonomie de 2 semaines ainsi qu’une étanchéité de 50 mètres qui lui permet désormais d’être pour la plongée. Le mode d’entraînement a été étendu à plus de 100 différents entraînements. En plus de la course et de la natation, elle prend désormais en charge l’escalade, le skateboard et le surf par exemple. La smartwatch est également livrée avec 4 Go de stockage interne pour stocker de la musique, et elle est également compatible avec les écouteurs et casques Bluetooth.

Comme le Honor Band 5i, la montre intelligente de Huawei dispose également d’une fonction de surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2). Concernant ses caractéristiques techniques, on retrouve toujours son écran rond AMOLED de 1,39 pouces, la puce Kirin A1 exclusive de Huawei, et le boitier est en acier inoxydable avec une couronne pour naviguer comme sur les montres de Samsung. Comme vous pouvez le constater plus bas, son design est plus sportif que celui de la GT 2.

Deux nouveaux coloris ont été annoncés pour la Watch GT 2 vendue à partir de 229 euros, et la Watch GT 2e a été annoncée à 199 euros avec une disponibilité dans les prochaines semaines en Europe.