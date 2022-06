La Huawei Watch GT 2e, taillée pour les sportifs, est à moitié prix lors des soldes

Si vous hésitiez à investir dans une montre connectée, E. Leclerc vous facilite la tâche en proposant la Huawei Watch GT 2e à seulement 64,50 euros contre 159,99 euros à sa sortie. Bien pratique pour suivre son activité, cette montre deviendra votre allié.

Sortie en 2020, la Huawei Watch GT 2e est une montre connectée dédiée au sport. Elle intègre de nombreuses fonctionnalités pour le sport, sans mettre de côté le suivi de santé. Ce qui fait d’elle une montre toujours intéressante, c’est son tarif accessible. La Watch GT 2e chute d’ailleurs à moins de 65 euros pendant les soldes d’été, et devient la solution la plus abordable pour profiter d’une montre connectée sans payer le prix fort.

La Huawei Watch GT 2e en quelques mots

L’écran AMOLED 1,39 pouce avec Always-On

L’autonomie d’une semaine

Un bon suivi et de nombreuses fonctions pour le sport

La montre Huawei Watch GT 2e est sortie au prix de 159,99 euros, mais l’enseigne E.Leclerc fait chuter son prix à 64,50 euros seulement à l’occasion des soldes d’été.

Une montre qui va l’essentiel

La Huawei Watch GT 2e opte pour un design plus sportif en choisissant un bracelet percé en silicone. Elle garde néanmoins un aspect premium grâce à son boîtier inoxydable de 46 mm. Son écran circulaire AMOLED (compatible Always-on Display) de 1,39 pouce est lumineux avec des noirs profonds dont la qualité d’affichage est nette et lisible en plein jour.

Elle dispose également de deux boutons physiques permettant de naviguer dans l’interface, pour sélectionner une application ou bien lancer un suivi d’activité. Pensée pour être plus abordable que sa grande sœur, la GT 2e ne dispose pas de microphone et d’un haut-parleur. Vous ne pourrez donc pas passer des appels vocaux ou écouter de la musique depuis votre poignet. Sachez qu’elle possède tout de même une capacité de stockage de 4 Go, vous pourrez donc y stocker de la musique et l’écouter en reliant un casque ou des écouteurs sans fil grâce à sa compatibilité Bluetooth.

Dédiée à un usage sportif

Conçue pour les accros au sport, cette montre assure un bon suivi d’activités. Elle offre une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur (idéale pour la natation) et propose un mode d’entraînement avec plus de 100 activités différentes en passant de la course à pied jusqu’à l’escalade, le skateboard ou encore le surf. À l’arrière, on retrouvera le capteur de fréquence cardiaque qui est précis, tout comme son GPS d’ailleurs. La montre se révèle également capable de mesurer la quantité d’oxygène dans le sang (SpO2).

Si les dernières montres de Huawei disposent de Harmony OS, ce modèle embarque Lite OS. Privée des services Google, la Watch GT 2e demande impérativement d’installer les Huawei Mobile Services et donc App Gallery, si votre smartphone n’est ni de marque Huawei ou Honor, pour installer des applications. Passé cette étape, vous pourrez accéder à Huawei Santé pour suivre les nombreuses données récoltées par la montre.

Une autonomie longue durée

Mais le véritable atout de la GT 2e de Huawei c’est son autonomie. Si elle fait souvent défaut sur ce type de produit, ici on a droit à une montre endurante. Vous pouvez facilement la garder plus d’une semaine au poignet sans la recharger. C’est un excellent score en comparaison d’une Apple Watch, par exemple. Notez toutefois que l’autonomie est réduite de moitié si la fonctionnalité Always-On Display est constamment activée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2e.

