La GoPro Hero9 Black chute à un prix inédit en ce dernier jour des French Days

Annoncée en septembre 2020, la GoPro Hero9 Black est venue rejoindre la grande famille des action cam déjà excellentes de la marque. Quelques ajouts bienvenus ont été apportés, comme la possibilité de filmer en 5K ou même de profiter d'un écran à l'avant. Pour le dernier jour des French Days, cette caméra est affichée à 409 euros au lieu de 479 euros sur Amazon et Boulanger.

C’est en septembre dernier que GoPro a lancé sa caméra la plus aboutie de sa gamme déjà bien fournie. La marque californienne n’a pas fait les choses à moitié puisque la GoPro Hero 9 Black présente quelques nouveautés très attendues, parmi lesquelles l’ajout d’un écran couleur à l’avant pour afficher un retour vidéo, et surtout, la possibilité de filmer en 5K à 30 images par seconde. Pour en profiter, le moment est idéal puisque cette action cam bénéficie d’une réduction de 70 euros sur son prix de lancement.

La GoPro Hero9 Black en bref

Un véritable écran couleur à l’avant

Possibilité de filmer en 5K à 30 fps

Des nouveaux modes

Initialement affichée à 479 euros, la GoPro Hero9 Black est actuellement disponible à 409 euros sur Amazon et Boulanger.

Pour en savoir plus sur la GoPro Hero 9 Black👇

La GoPro Hero9 Black a beau reprendre le design des précédents modèles d’action cam de la marque, cette référence est en réalité plus massive. Mais ce gain de poids lui permet aussi d’embarquer une plus grosse batterie, tout en restant bien compacte. L’écran arrière s’en retrouve également agrandi, et ce ne sera pas pour déplaire aux vlogueurs et autres créatifs au moment du cadrage des plans. On aura même désormais droit à un second écran couleur de 1,4 pouce, très utile pour afficher le retour vidéo. Il ne sera toutefois pas tactile, seul l’écran arrière l’est. En ajoutant cet écran, GoPro s’est donc (enfin) aligné sur sa concurrente, la DJI Osmo Action, qui proposait déjà cet écran avant depuis 2019…

Niveau vidéo, GoPro ne s’est pas contentée de la 4K, puisqu’elle nous offre maintenant une définition 5K à 30 images par seconde. Les professionnels apprécieront cette nouveauté, d’autant plus que les vidéos tournées en 5K seront compatibles avec la stabilisation logicielle. Mais la 4K suffira tout de même largement au grand public. Que l’utilisateur choisisse la 4K ou la 5K, la qualité vidéo sera toujours excellente, avec une fluidité des images toujours aussi agréable. Le nouveau capteur permettra également à la caméra d’enregistrer des photos de 20 mégapixels, avec un résultat plus détaillé que celui fourni par la Hero 8 Black précédente. La stabilisation logicielle, nommée, à juste titre, « HyperSmooth« , sera elle aussi de la partie. Trois niveaux de stabilisation seront mis à disposition.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la polyvalence de cette GoPro Hero9 Black est manifeste. Si comme les anciens modèles, elle intègre les modes habituels Burst, Live Burst, Time Lapse, Night Lapse, ce nouveau modèle s’est enrichi de deux nouveaux modes : Capture programmée, qui permet de programmer un enregistrement, et HindSight, qui servira à commencer l’enregistrement de la vidéo avant même que l’utilisateur n’appuie sur le bouton. Concrètement, la GoPro filmera en permanence et ne sauvegardera que les 15 ou 30 dernières secondes dès que l’enregistrement sera lancé. La caméra écrasera en continu ce qu’elle a filmé il y a plus de 15 ou 30 secondes, ce qui permettra d’alléger la carte microSD.

Enfin, l’autre changement majeur est à retrouver au niveau de la batterie : la GoPro Hero9 Black a en effet gagné une meilleure autonomie grâce à sa batterie de 1 720 mAh, contre 1 220 mAh pour la Hero 8 Black. D’après nos tests, la GoPro pourra s’utiliser pendant 1h15 en 4K à 60 fps, et 2h09 en 1080p à 30 fps.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la GoPro Hero9 Black.

