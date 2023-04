Avec 40 % de remise, Amazon rend bien plus accessible la GoPro Hero 9 Black

Pour trouver une bonne action cam, GoPro est l'une des meilleures références sur le marché. Et si son prix peut vous freiner, aujourd'hui la Hero 9 Black se négocie à 288 euros au lieu de 479 euros à son lancement.

Depuis l’arrivée de DJI sur le secteur des actions cam, GoPro doit faire face à un véritable rival. La marque garde cependant de très bonnes références, dont sa Hero 9 Black. Elle n’est certes pas le dernier modèle en date, mais satisfera la plupart des sportifs souhaitant immortaliser leur exploit. C’est une valeur sûre que l’on recommande chaudement surtout maintenant qu’elle coûte 191 euros de moins.

Les points forts de la GoPro Hero 9 Black

Une action cam compacte et étanche

Avec un écran intégré à l’avant

Capable de filmer en 5K à 30 fps

Affichée à sa sortie au prix de 479,99 euros et maintenant affiché à un prix barré de 384,44 euros, la caméra GoPro Hero 9 Black est aujourd’hui remisée à seulement 288 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la GoPro Hero 9 Black. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La GoPro Hero 9 Black au meilleur prix ?

Un format revu pour une meilleure autonomie

Esthétiquement, la GoPro Hero 9 Black est assez similaire aux précédents modèles, mais avec une prise de poids notable. La Hero 9 Black a gagné 32 g sur la balance, mais dispose aussi de dimension plus large : 71,8 L × 50,8 H × 33,6 P contre 66,3 L × 48,6 H × 28,4 P auparavant. Ce changement a le mérite de permettre de loger une batterie plus grosse, tout en restant compact.

Cette génération apporte aussi un second écran couleur de 1,4 pouce à l’avant, très utile pour afficher le retour vidéo et qui facilite grandement le cadrage en mode selfie. Il ne sera toutefois pas tactile, seul l’écran arrière l’est.

Une GoPro toujours intéressante

En termes de fonctionnalité, la GoPro ne se contente pas de proposer de la 4K mais délivre aussi une définition 5K à 30 images par seconde. Les créateurs de contenu ou les professionnels de vidéos apprécieront cette définition, d’autant plus que les vidéos tournées en 5K seront compatibles avec la stabilisation logicielle. Mais, la 4K suffira tout de même largement au grand public. Que l’utilisateur choisisse la 4K ou la 5K, la qualité vidéo sera toujours excellente, avec une fluidité des images toujours aussi agréable.

La stabilisation logicielle, nommée « HyperSmooth », sera, elle aussi, de la partie. Trois niveaux de stabilisation seront mis à disposition. On retrouve les modes habituels, Live Burst, Time Lapse, Night Lapse, mais aussi de nouveaux modes : Capture programmée, qui permet de programmer un enregistrement, et HindSight, qui servira à commencer l’enregistrement de la vidéo avant même que l’utilisateur n’appuie sur le bouton. Pour finir, comme dit plus haut, la Hero 9 Black possède une batterie plus grosse de 1 720 mAh, contre 1 220 mAh pour la Hero 8 Black. D’après nos tests, la GoPro pourra s’utiliser pendant 1 h 15 en 4K à 60 fps, et 2 h 09 en 1080p à 30 fps.

Pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre avis complet sur la GoPro Hero 9 Black.

Pour comparer la GoPro Hero 9 Black avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures action cam, des marques GoPro ou DJI.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).