French Days : ce pack Samsung Galaxy Tab S7 + Buds live coûte 300 € de moins

La Samsung Galaxy Tab S7 est une tablette tactile haut de gamme lancée en août dernier par la marque coréenne, au prix de 719 euros pour la version Wi-Fi avec 128 Go de stockage. Grâce à une ODR, on la trouve aujourd'hui en promotion, accompagnée des écouteurs true wireless Galaxy Buds live, au prix de 618,99 euros au lieu de 918.

Samsung est l’un des principaux acteurs du marché des tablettes tactiles. Le constructeur coréen propose une solution pour tous les budgets, en allant de l’entrée de gamme jusqu’à des produits plus premium. Dévoilée par la marque au cours de l’été 2020, la Tab S7 fait clairement partie du haut de gamme, mais elle est actuellement plus abordable pendant les French Days grâce à une réduction de 300 euros.

La Galaxy Tab S7 en bref

L’écran de 11 pouces à 120 Hz

La compatibilité avec la norme Wi-Fi 6

La puissance du Snapdragon 865+ dans une tablette

Au lieu de 918,99 euros, ce Samsung pack Galaxy Tab S7 (128 Go) + Buds live est disponible en promotion à 618,99 euros sur le site Boulanger, grâce à une remise immédiate de 200 euros couplée à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 juin 2021.

Pour les plus petits budgets, vous pouvez retrouver la Galaxy Tab S6 Lite 64 Go et son SPen en promotion à 319 euros sur le site Boulanger.

La tablette de Samsung plus en détails👇

La Galaxy Tab S7 est l’une des tablettes les plus haut de gamme de la marque. Elle bénéficie de belles spécificités techniques pour un tarif qui reste accessible, par rapport à la concurrence. On retrouve un écran d’une diagonale de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour plus de fluidité. Elle est dotée d’une dalle IPS LCD et non plus, OLED. Elle profite d’un design sobre mais efficace, avec des bordures très fines et un look très épuré au dos de l’appareil.

En matière de puissance, la tablette embarque le puissant Snapdragon 865+ de Qualcomm, avec 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, elle assure une expérience utilisateur sans latence, avec ou sans mode DeX, et fera tourner sans difficulté les applications et jeux gourmands. Pas de compatibilité 4G ou 5G, mais on se console avec la présence du Bluetooth 5 et du Wi-Fi 6. Quant à sa capacité, elle est de 128 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 1To.

On apprécie également ses quatre haut-parleurs AKG, proposant un son particulièrement remarquable pour une tablette. Elle est donc idéal pour visionner du contenu en streaming de temps en temps. Côté photo, la Galaxy Tab S7 propose une caméra de 13 mégapixels au dos et une caméra selfie de 8 mégapixels. Une faible qualité, mais qui reste convenable pour converser en visio avec vos proches et réaliser quelques clichés à la volée.

Pour finir, côté autonomie, Samsung propose une grande batterie de 8 000 mAh jusqu’à 15 heures d’autonomie. Avec une telle capacité, la batterie peut faire tenir l’appareil pendant au moins 2 à 3 jours en utilisation classique. La Tab S7 est compatible avec la charge rapide jusqu’à 15 W via USB-C. Sachez qu’en plus des écouteurs Galaxy Buds Live, le stylet Spen est inclus dans la boîte, de quoi ravir les plus créatifs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Galaxy Tab S7.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Galaxy Tab S7.

