Le prix du clavier mécanique Logitech G915 chute sous les 220 euros

Ultra réactif et performant, le clavier Logitech G915 figure parmi les meilleurs références sur le marché, malgré son prix plutôt élevé. Heureusement, il bénéficie en ce moment d'une promotion qui le fait passer de 249 euros à 217 euros chez Boulanger.

En matière de claviers destinés au gaming, les joueurs et joueuses privilégient le plus souvent des claviers dits mécaniques. Ces derniers ont en effet de nombreux avantages, parmi lesquels des frappes nettes et une réactivité excellente par rapport aux autres modèles à membranes, par exemple. Le Logitech G915 fait partie de ces claviers mécaniques que les gamers apprécient particulièrement. En ce moment, il devient encore plus intéressant puisque son prix profite d’une réduction de 12 %.

Les points forts du clavier Logitech G915

Un design soigné

Un très bon éclairage

Des macros personnalisables

Habituellement proposé à 249 euros, le clavier mécanique sans fil Logitech G915 est désormais disponible à 217,49 euros chez Boulanger.

Un clavier sans fil haut de gamme

Malgré un châssis d’une finesse plutôt étonnante, le clavier Logitech G915 n’est pas un poids plume : 1 025 grammes sur la balance, tout de même. Adoptant un design frameless (sans cadre), ce modèle dispose d’un éclairage RGB individuel, qu’il est possible de configurer sur le logiciel Logitech G Hub. Vous pourrez ainsi choisir parmi 16,8 millions de couleurs. Globalement, le G915 propose des finitions exemplaires, et une ergonomie très appréciable.

Notez aussi que la marque a décliné ce clavier en trois modèles selon la nature de ses switchs mécaniques. Ici, on a droit à des interrupteurs « Clicky », qui proposent notamment un retour tactile, se caractérisant par un léger durcissement de la frappe, ainsi qu’un rendu sonore distinctif lorsque la frappe a été prise en compte. La réactivité sera de mise, même si les frappes seront plutôt bruyantes.

Une personnalisation riche

Pour le connecter à son appareil, un dongle USB sera fourni. Il utilise par ailleurs la technologie appelée « Lightspeed », qui garantit une latence minime et une absence de déconnexion intempestive. Autrement, le clavier pourra également s’utiliser en filaire ou en Bluetooth, mais cet usage est plutôt destiné à la bureautique, puisqu’une légère latence pourrait intervenir, ce qui n’est pas vraiment adapté pour les sessions de jeu où la réactivité est de mise.

Le logiciel G Hub précédemment cité nous laisse tout le loisir de configurer les touches individuellement. Les cinq touches présentes sur la gauche du clavier pourront quant à elle être associées à des actions spécifiques ou des macros. Vous pourrez ensuite enregistrer vos réglages au sein de profils à lier à chaque jeu ou application. Enfin, concernant l’autonomie, on pourra compter sur une trentaine d’heures d’utilisation avec le rétroéclairage activé.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du clavier Logitech G915.

