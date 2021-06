Amazon veut déstocker son Fire TV Stick 4K avec une belle promotion de -45 %

Dans le monde des boîtiers multimédia à brancher sur sa TV, seulement quelques élus ont vraiment pignon sur rue. C'est le cas d'Amazon avec son Fire TV Stick en version 4K qui adopte une approche minimaliste non sans fournir de puissance. L'appareil est en promotion durant le Prime Day en passant de 59,99 à 32,99 euros.

Le Prime Day bat son plein et, pour ce bon plan, nous avons sélectionné un produit phare de la maison Amazon. Il s’agit du Fire TV Stick 4K, un boîtier multimédia sous forme de clé HDMI pour transformer votre TV classique en véritable TV connectée. Elle se retrouve en ce moment avec un peu moins de 30 euros de réduction.

Les caractéristiques de la Fire TV Stick 4K

Du 4K à 60 images par seconde

Tout l’écosystème vidéo et audio d’Amazon

La télécommande qui embarque Alexa

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le Fire TV Stick 4K et sa télécommande vocale sont disponibles aujourd’hui — et jusqu’à demain soir — en promotion à seulement 32,99 euros sur Amazon. C’est presque moitié prix !

Un boîtier multimédia minuscule, mais puissant 👇

Le boîtier multimédia Fire TV Stick 4K d’Amazon étonne d’abord par sa taille. Avec seulement 10 cm de longueur, l’appareil prend la forme d’une clé HDMI à brancher directement derrière la TV pour se faire oublier. Afin de l’alimenter, il est tout de même nécessaire de brancher le câble micro-USB. La télécommande est quant à elle tout aussi discrète, mais fonctionnelle avec les boutons de contrôles classiques et surtout un bouton dédié à la voix afin d’interagir avec l’assistant vocal Alexa, Amazon oblige.

La fiche technique de la Fire TV Stick 4K a été pensé autour de l’efficacité pour pouvoir afficher sans problème une image pouvant aller jusqu’au 4K UHD. Le processeur Quadricœur de 1,7 Ghz permet également la prise en charge du HDR 10+ et même du Dolby Vision qui est naturellement prise en charge grâce à l’HDMI 2.0. La Fire TV Stick 4K est également dotée d’une connexion WiFi bibande de norme 802.11a/b/g/n/ac.

L’écosystème Amazon au cœur de l’expérience… mais pas que !

Une fois la Fire TV Stick 4K branchée, on entre dans une interface ressemblant fortement à de l’Android TV, mais entièrement pensée autour d’Amazon et de ses services. Il est donc possible d’avoir accès au store d’application de la boutique en ligne et Prime Video est fortement mis en valeur. Il est cependant possible d’avoir accès aux autres services de VOD comme Netflix, Disney+ ou même OCS. Il est d’ailleurs à noter que 8 Go de mémoire interne viennent compléter le tout et il n’est malheureusement pas possible de l’augmenter via l’apport d’une carte microSD.

Enfin l’appareil est aussi pensé autour de la domotique via l’apport d’Alexa et il est possible de gérer ses appareils connectés à votre réseau domestique directement depuis la télécommande vocale.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant Fire TV Stick 4K.

