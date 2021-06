Samsung Galaxy Tab S7 : la meilleure tablette Android baisse son prix pour le Prime Day

Officialisée en août dernier, la tablette haut de gamme Samsung Galaxy Tab S7 propose des caractéristiques premium bien appréciables, à commencer par son écran 120 Hz. Pour en profiter, le Prime Day est le moment idéal puisque le prix de ce modèle passe de 719 euros à 539 euros sur Amazon.

Lancée lors du Galaxy Unpacked d’août dernier, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 figure, même plusieurs mois après, parmi les meilleurs modèles haut de gamme sur le marché. Le constructeur coréen a en effet misé sur la puissance et sur une expérience utilisateur très fluide. Plutôt onéreuse de base, la Samsung Galaxy Tab S7 voit heureusement son prix baisser à l’occasion du Prime Day d’Amazon, avec une réduction de 25 %.

Les points clés de la Samsung Galaxy Tab S7

Un écran de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865+

Une grosse autonomie

Initialement proposée à 719 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 (128 Go + Wi-Fi) est actuellement affichée à 539 euros sur Amazon à l’occasion du Prime Day. Pour en profiter, vous devrez être membre Amazon Prime.

Une tablette Android haut de gamme avec un bel écran

Au vu de son prix réduit, la tablette haut de gamme Samsung Galaxy Tab S7 devient encore plus intéressante. On pourra d’abord profiter d’un écran de 11 pouces, qui se démarque par son taux de rafraîchissement d 120 Hz, qui assurera ainsi une expérience utilisateur bien fluide. L’écran intègre une dalle IPS LCD, et non AMOLED comme la Tab S7+ sortie au même moment.

Une puissance au rendez-vous

Côté performances, la Galaxy Tab S7 embarque une puce Snapdragon 865+, épaulée par 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, on pourra clairement profiter d’une expérience utilisateur sans aucun ralentissement, et vos tâches courantes comme vos sessions de jeu s’exécuteront sans latence. On devra en revanche se passer de la compatibilité 5G, mais on aura tout de même droit au Bluetooth 5 et au Wi-Fi 6. Autrement, la Galaxy Tab S7 propose une capacité de stockage plus que confortable avec 128 Go, extensible jusqu’à 1 To grâce au port microSD.

De plus, elle dispose de quatre haut-parleurs AKG, délivrant un son plutôt étonnant pour une tablette, ce qui sera particulièrement pratique pour regarder des films ou séries. La Galaxy Tab S7 propose également une caméra de 13 mégapixels au dos, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur frontal de 8 mégapixels ; une tablette n’a pas vraiment vocation à être utilisée pour la photo, mais cela restera quand même utile pour des appels en visio, par exemple.

Une tablette endurante

Samsung a misé sur une grosse batterie de 8 000 mAh, qui accordera environ 15 heures d’autonomie à l’appareil. Vous pourrez ainsi utiliser la tablette pendant deux à trois jours, mais tout dépendra bien sûr de vos usages. Par ailleurs, la Galaxy Tab S7 est bel et bien compatible avec la charge rapide jusqu’à 15W via USB-C.

