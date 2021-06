Le récent Xiaomi Mi Smart Band 6 perd quelques euros durant les soldes

Xiaomi a lancé sa version 2021 de son célèbre bracelet connecté : voici donc le Mi Smart Band 6, qui propose un rapport qualité-prix toujours aussi intéressant. Il le devient même encore plus pendant les soldes, puisque son prix passe de 59 à 49 euros chez Darty.

Xiaomi a enfin commercialisé le dernier-né de sa gamme de bracelets connectés. Le Mi Smart Band 6, qui propose un suivi des activités sportives toujours aussi complet, se démarque par son excellent rapport qualité-prix, comme la marque sait bien le faire. Quelques nouveautés ont été ajoutées pour cette nouvelle version, comme un écran plus large et nettement plus pratique que la génération précédente. Pour en profiter, le moment est tout choisi puisque ce modèle bénéficie d’une réduction de 10 euros sur son prix d’origine.

Les caractéristiques du Xiaomi Mi Smart Band 6

Un écran OLED de 1,56 pouce

Un suivi d’activité complet

Une autonomie confortable

Initialement proposé à 59 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 6 est désormais disponible à 49 euros chez Darty.

Si vous souhaitez opter pour une alternative plus abordable, mais toujours aussi efficace, le Mi Band 5 est lui aussi disponible en promotion : il passe de 49 euros à 29 euros chez Darty.

Un écran plus large, et un design maîtrisé

Chez Xiaomi, la simplicité est de mise au niveau du design de ses bracelets connectés, et le Mi Smart Band 6 ne fait pas exception. On a donc droit à un produit de forme ovale, avec un écran tactile qui prend toute sa surface. Justement, la dalle adopte là encore la technologie AMOLED, et s’est agrandie par rapport à son prédécesseur : l’écran mesure ainsi 1,56 pouce, contre 1,1 pouce pour le Mi Smart Band 5. Ce gain implique aussi une définition plus importante : 152 x 486 pixels contre 126 x 294 pixels. De plus, l’écran a l’avantage de proposer une très bonne netteté, quelle que soit la situation, ainsi que trois niveaux de luminosité. En revanche, on ne pourra pas compter sur un capteur de luminosité ambiante.

Un véritable compagnon pour le sport

Côté contenu, le Mi Smart Band 6 pourra afficher les notifications de votre smartphone, mais vous ne pourrez pas répondre à vos messages ou à vos mails depuis votre poignet. D’autres bons points existent, tout de même : il vibrera lorsque vous recevrez un appel, affichera la météo du jour et pourra vous permettre de contrôler la musique de votre téléphone.

Surtout, le Mi Smart Band 6 proposera un suivi d’activité très convaincant. Il embarque tout d’abord un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre, mais ce n’est pas tout : il intègre également un capteur d’oxygénation du sang, un Sp02, mais malheureusement, ce dernier n’est pas très bien exploité, comme nous le démontrons dans notre test. On se consolera avec les autres caractéristiques bienvenues de ce bracelet tourné vers le sport et la santé : mesure du nombre de pas, analyse du stress, suivi du sommeil, et prise en charge de 30 activités sportives. Il en reconnaîtra même six automatiquement.

Une autonomie généreuse

En ce qui concerne l’autonomie, le Mi Smart Band 6 pourra tenir jusqu’à 8 jours, sans le Sp02 activé, toutefois, et jusqu’à 14 jours en mode veille. Pour ce qui est de la recharge, il faudra compter sur 1h30 environ pour remplir la batterie. Notez par ailleurs que ce modèle dispose d’un système de charge magnétique.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Smart Band 6.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Xiaomi Mi Smart Band 6.

