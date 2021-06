Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ se retrouvent à des prix inédits sur Cdiscount

Si vous cherchez une tablette premium, mais que vous n'avez pas d'intérêt à investir dans un iPad, la solution la plus pratique est de se tourner du côté de chez Samsung. Sa dernière Galaxy Tab S7 se retrouve d'ailleurs aujourd'hui à un prix jamais vu chez Cdiscount. De même pour la version S7+.

Lassé d’être dans l’ombre d’Apple du côté du marché des tablettes, Samsung a relancé sa gamme Galaxy Tab avec une septième itération très ambitieuse. Il faut dire que la fiche technique ainsi que le positionnement prix est plutôt avantageux, nous lui avons même octroyé la note de 8/10 dans nos colonnes. La voilà qui se trouve à un prix jamais constaté chez Cdiscount avec une réduction de plus de 200 euros sur la S7 et la S7+ en combinant la réduction immédiate, le code promo et l’offre de remboursement.

Les points clés de la Samsung Galaxy Tab S7

Un écran de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865+

Une grosse autonomie

Habituellement proposée aux alentours de 700 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 (128 Go + Wi-Fi) est affichée à 619 euros sur Cdiscount. Cependant, il est possible de faire descendre ce prix à 469 euros en utilisant le code promo 50TAB lors de la commande et en soustrayant les 100 euros de l’ODR prévue à cet effet.

Le modèle Wifi + 256 Go est quant à lui disponible à 549 euros au lieu de 699 toujours grâce au code 50TAB et à l’ODR de 100 euros.

Enfin, la Galaxy Tab S7+ profite de 200 euros de réduction en combinant le code promo 50TAB et l’offre de remboursement qui monte cette fois-ci jusqu’à 150 euros. La tablette revient donc à 649 euros au lieu des 849 euros affichés sur le site.

Une tablette Android haut de gamme

Suite au succès de la Galaxy Tab S6, le constructeur coréen se devait de confirmer la tendance avec le modèle S7. La tablette profite d’un écran LCD IPS de 11 pouces aux bords fins doté d’une résolution WQXGA de 2 560 par 1 600 pixels et d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. L’écran de la Galasy Tab S7+ est quant à lui de 12,4 pouces est de type Super AMOLED HDR10+ et toujours 120 Hz avec une définition plus importante : 2 800 x 1 752 pixels.

Chose assez rare sur tablette, la S7 profite de 4 haut-parleurs AKG pour simuler un son Dolby Atmos afin d’obtenir une très bonne expérience pour du visionnage de film, par exemple. Il est bien évidemment possible d’ajouter le Book Cover Keyboard qui permet de transformer la tablette en outil de productivité tel un laptop.

Une puissance et une endurance au rendez-vous

La Galaxy S7- tout comme la S7+- embarque un Soc Snapdragon 865+épaulée par 6 Go de mémoire vive. La tablette est donc largement à même de répondre à toutes les activités numériques, de la navigation fluide en passant par la création et le jeu dans d’excellentes conditions et sans véritable baisse de régime. La création est d’ailleurs fortement mise en avant de par la compatibilité avec le S Pen qui permet une précision accrue en dessin ou pour effectuer du montage photo ou vidéo. La tablette profite également du Wifi 6 et du Bluetooth 5 côté sans fil et le stockage est extensible à l’aide d’une carte Micro SD jusqu’à 1 To.

La photo n’est pas non plus en reste avec la présence d’abord d’une caméra avant de 8 mégapixels pour les selfies et la visio ainsi que deux capteurs arrière de 13 mégapixels pour le principal et 5 mégapixels pour l’ultra grand-angle. On est évidemment loin de ce que peuvent faire les smartphones, mais les photos ont le mérite d’être détaillées sans pour autant briller par la précision des couleurs et par le pic de luminosité.

Enfin, Samsung a inclus à sa Tab S7 une grosse batterie de 8 000 mAh, qui promet une autonomie de 15 heures en utilisation constante. Par ailleurs, la tablette profite aussi de la charge rapide jusqu’à 15W via son connecteur USB-C. La batterie de la S7+ monte quant à elle à 10 090 mAh mais notre test à démontrer que cette dernière était finalement assez décevante malgré l’autonomie supposée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7+.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil aux tableaux ci-dessous pour dénicher les d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S7.

