Google Home Max : le prix de cette grosse enceinte n’est jamais tombé aussi bas

Le Google Home Max est une enceinte connectée dotée du célèbre assistant, mais avec 20 fois plus de puissance sonore que le Home classique. En passant de 399 euros lors de son lancement à seulement 183 euros pour les soldes 2020, il atteint aujourd'hui son prix le plus bas.

Votre Home/Nest Mini, Home classique ou tout autre enceinte connectée avec l’assistant de Google, ne fait pas assez de son pour vous ? Voyez alors les choses en plus grand avec l’énorme enceinte connectée qu’est le Google Home Max. Elle promet une bien meilleure qualité sonore pour un prix qui est aujourd’hui beaucoup plus doux qu’à sa sortie.

En bref

Google Assistant toujours présent

Une expérience sonore sans saturation

Un son estimé 20 fois plus puissant que le Google Home

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Google Home Max passe aujourd’hui à seulement 183 euros via Acheter sur Google (vendeur Darty) en utilisant le code PROMOJUILLET8. On parle d’une réduction de plus de 50 sur le prix d’origine de cette enceinte connectée.

Pour en savoir plus 👇

Pour commencer, le Google Home Max possède les mêmes fonctionnalités que ses petits-frères. Le célèbre assistant de la firme de Mountain View continue alors de répondre à son utilisateur/utilisatrice après avoir entendu les mots « OK, Google… », avec la possibilité de poser des questions, de savoir la météo du jour, de mettre de la musique via Spotify, Deezer ou YouTube Music (désormais avec une version gratuite) et bien plus encore si vous avez des objets connectés à la maison.

Ensuite, ce modèle va se différencier des autres membres de la gamme par son design très imposant. Ses dimensions de 33,5 x 18,7 x 15,2 cm le rendent évidemment moins discret qu’un Google Home classique (ou mini). Cependant, c’est un sacrifice à faire si vous voulez du gros son.

Ce Home Max a la particularité de proposer un son particulièrement puissant, notamment grâce à ses deux woofers double bobines et ses deux haut-parleurs de 18 mm pour les hautes fréquences. Il intègre également la technologie Smart Sound – similaire à True Play de Sonos – pour un son clair, précis et suffisamment profond pour se diffuser agréablement dans toute la pièce. La puissance sonore est estimée 20 fois plus puissante que celle du Google Home.

Il propose enfin une entrée jack 3,5 mm (pour le brancher à une source audio) et USB-C (pour le connecter en Ethernet grâce à un dongle, par exemple).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Home Max dans nos colonnes.

