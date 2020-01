Ne passez plus l’aspirateur grâce au Xiaomi Roborock S6 et ses 130 euros de réduction

Le Roborock S6 est une évolution mineure du S5, encore plus performante et plus rapide qu’auparavant. Intéressés ? Au lieu de 549 euros, le robot aspirateur de Xiaomi est aujourd’hui disponible à 419 euros sur Rakuten grâce à un code promo. De plus, le produit est vendu et expédié par Boulanger, donc avec une garantie de 2 ans.

Si vous ne voulez plus perdre de temps à passer l’aspirateur chez vous, pas besoin d’engager quelqu’un pour faire le ménage. Non, il suffit d’investir dans un robot aspirateur pendant les soldes d’hiver 2020. Aujourd’hui, le Roborock S6 de Xiaomi profite d’une réduction de 130 euros sur son prix habituel.

En bref

Plus silencieux, plus performant et plus autonome que l’ancien modèle

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Le nettoyage intelligent pour chaque pièce

Au lieu de 549 euros, le Xiaomi Roborock S6 est affiché à 449 euros sur Rakuten, puis passe à 419 euros après avoir saisi le code promo CR30. De plus, vous recevrez 22,50 offerts sur vos prochains achats en rejoignant gratuitement le Club R.

Si, par la suite, l’offre n’est plus disponible ou plus au même prix, nous vous invitons à consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock S6 de Xiaomi.

En savoir plus 👇

Le Roborock S6 est le successeur du Roborock… S50. On retrouve toujours les 4 modes de nettoyage (Silencieux, Équilibré, Turbo et Max), en plus de modes spéciaux pour la moquette et le nettoyage via la serpillière. Par ailleurs, il détecte dorénavant automatiquement lorsqu’il passe sur un tapis pour modifier son aspiration et s’adapter à la surface. Un bon point quand l’on prend en compte que les moquettes épaisses étaient l’un des pires ennemis du S5.

Avec sa panoplie de capteurs intégrés, il cartographie votre appartement/maison et se repère facilement dans son nouvel environnement pour exécuter sa tâche de nettoyage. Cependant, il va au-delà de ce que propose son prédécesseur grâce à sa fonctionnalité de nettoyage sélectif des pièces. Il conçoit alors une carte interactive où les différentes pièces peuvent être renommées, pour ensuite envoyer l’aspirateur-robot uniquement dans la cuisine, la chambre ou le salon, par exemple. Ses mouvements sont d’ailleurs bien plus libres qu’auparavant grâce à ses deux roues montées sur ressort qui lui permettent de franchir de nombreux obstacles, notamment des bouts de bois ou des os de chien… ou plus simplement les pas de porte.

Le S6 est également plus rapide que l’ancien modèle. D’après notre test, il met entre 15 et 20 minutes pour nettoyer 35 mètres carrés, contre 20 à 25 minutes pour le S5. Il est aussi plus silencieux, avec même la possibilité d’activer un mode silencieux lorsque vous dormez. Toujours selon nos tests, le Roborock S50 avait été enregistré à 64 dB alors que le S6 a été mesuré à 52 dB. L’autonomie a également été revue à la hausse, estimée à plus de 3 heures en une seule charge selon le constructeur. Sauf à habiter dans une grande maison, dans les faits, il est quasi impossible de vider sa batterie lors d’un nettoyage. Si par miracle vous y parvenez, il ira se recharger à sa base et reviendra là où il avait arrêté le travail.

Comme pour la plupart des objets connectés du constructeur chinois, le tout se gère facilement via l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android). Une fois l’aspirateur configuré, vous pouvez donc l’utiliser de différentes façons : depuis l’application mobile, depuis les boutons situés sur l’aspirateur, mais aussi avec des commandes vocales grâce à sa compatibilité avec les assistants de Google et d’Amazon.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Roborock S6.

Ne ratez aucune offre des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver 2020 durent du 8 janvier au 4 février 2020. Pour ne rater aucune offre, vous pouvez retrouver les offres des soldes d’hiver 2020 en direct ou consulter notre notre page dédiée aux soldes d’hiver. Elle regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter Frandroid Bons Plans et la page Facebook Frandroid Bons Plans.