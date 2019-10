Article sponsorisé par Roborock

Le fabricant de robots-aspirateurs Roborock est de retour avec un nouveau produit : le S5 Max. En plus d'être toujours excellent dans le domaine de l'aspiration, le Roborock S5 Max se concentre également sur le lavage avec serpillière grâce à de nouvelles fonctionnalités.

Après deux appareils très réussis, les Roborock S5 et Roborock S6, la firme chinoise revient sur le devant de la scène avec le Roborock S5 Max. Plutôt qu’une révolution, ce tout dernier modèle d’aspirateur-robot reprend les caractéristiques d’aspiration de ses grands frères, tout en misant sur un nouvel aspect : le lavage du sol grâce à une serpillière.

Un aspirateur-robot qui nettoie aussi le sol

Le Roborock S5 Max ne se contente pas d’aspirer, il propose également un système de nettoyage complet grâce à sa serpillière intégrée. À l’arrière de l’appareil, on retrouve un grand réservoir d’eau de 280 mL capable de nettoyer une surface de 200 m² sans avoir besoin de le recharger en eau. Cet ajout matériel fonctionne de concert avec une nouveauté logicielle : sur l’application de contrôle du Roborock S5 Max, il est possible de définir quelle quantité d’eau utiliser pour s’adapter à la surface du sol. Par exemple, le carrelage d’une salle de bain crasseuse aura besoin de plus d’eau que le lino d’une chambre.

Et pour assurer que le nettoyage soit uniforme selon les zones, le réservoir d’eau est accompagné d’un mécanisme à ressort. Celui-ci est capable de maintenir une pression régulière, pour que l’eau s’écoule uniformément aussi bien avec un bac d’eau plein que presque vide.

Ce lavage du sol pourrait avoir ses limites si un logement comprend de la moquette ou des tapis, qu’il ne faut pas mouiller. Roborock y a pensé, et propose à l’utilisateur de définir des zones d’exclusions directement sur l’application pour empêcher le lavage de zones précises.

Toujours l’un des rois de l’aspiration

Même s’il se concentre sur le lavage, le Roborock S5 Max n’en oublie pas sa fonctionnalité principale : l’aspiration du sol. Les tests des Roborock S5 et Roborock S6 vous l’ont déjà révélé, c’est un domaine où les produits Roborock sont excellents compte tenu du prix. Et c’est notamment grâce à la dizaine de capteurs intégrés — dont un télémètre laser — qui permet au Roborock S5 Max d’appréhender le monde qui l’entoure.

Tout le contrôle de l’appareil se fait sur application, soit la Mi Home de Xiaomi, ou bien la toute récente application éponyme de Roborock. Dans les deux cas, le S6 et les futurs appareils de Roborock sont contrôlables depuis ces deux supports.

Sur celles-ci, le Roborock S5 Max présente sa propre carte précise du logement dessinée grâce au télémètre laser. Elle permet par exemple de suivre en direct les déplacements de l’aspirateur-robot. Mais surtout, vous pouvez définir différents types de zones : un endroit ou une pièce seulement à nettoyer, ou au contraire à éviter, voire à bannir complètement. C’est par exemple très pratique pour empêcher le Roborock S5 Max de s’emmêler les roues dans le coin de votre salon où se trouvent tous les câbles de chargeurs.

Les mouvements du Roborock S5 Max se font toujours dans l’intelligence : grâce à un algorithme, les déplacements sont optimisés pour gagner en efficacité et éviter de repasser plusieurs fois au même endroit. Il est également capable de reconnaître automatiquement les tapis ou la moquette, pour augmenter la puissance d’aspiration. Des capteurs de proximités empêchent l’aspirateur-robot de tomber dans les escaliers, ou de se cogner trop violemment contre les murs, ce qui pourrait laisser des traces. Et lorsque le manque de batterie se fait sentir, le Roborock S5 Max retourne automatiquement à sa base de recharge, ce qui lui évite de reste coincer à sec au beau milieu du salon.

Le Roborock S5 Max sera bientôt en précommande

Le Roborock S5 Max s’annonce tout aussi excellent que ses prédécesseurs. Annoncé à l’IFA pour un prix de vente conseillé de 549 euros, il sera très prochainement en précommande sur Aliexpress.

