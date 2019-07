Article sponsorisé par Roborock

Si vous avez le bonheur de posséder un robot aspirateur récent chez vous, vous savez à quel point leurs capacités de navigations sont impressionnantes. Mais comment les constructeurs parviennent à les rendre aussi efficaces ? Voici quelques-unes des technologies qui se cachent derrière ces appareils.

Il est désormais bien loin le temps où les aspirateurs-robots se contentaient de zigzaguer au hasard dans une maison pour nettoyer le sol. Les technologies qui assistent ces aspirateurs autonomes se sont beaucoup améliorées ces derniers temps. Désormais ces robots disposent de capteurs divers et nombreux qui leur permettent de cartographier l’intégralité de votre logement.

Pour pouvoir se déplacer intelligemment dans le logement, il n’y a pas de secret, les robots aspirateurs sont équipés de nombreux capteurs. Dans le cas du Roborock S6 ils sont au nombre de 14 : capteur laser, de vide, de murs, d’obstacles, etc. Tous possèdent leur utilité et tous permettent au robot d’avoir un certain comportement en fonction de ce qu’ils détectent.

Ce sont de véritables mini-voitures autonomes, à ceci près que ces robots, eux, peuvent se prendre un mur sans créer de drame. Voici quelques éléments technologiques qui leur permettent d’être plus efficaces que jamais.

Un capteur laser pour prendre en compte les obstacles de la maison

Les aspirateurs-robots récents, Roborock S6 en tête, disposent maintenant tous d’une protubérance en forme de cercle située sur leur partie supérieure. Impossible de la manquer lors de la mise en marche de l’aspirateur, on peut en effet voir une pièce tourner très rapidement à l’intérieur. Il s’agit du capteur laser du robot, de ses yeux. Il lui permet de « voir » en permanence où il se trouve dans le logement et quels sont les obstacles potentiels qu’il peut rencontrer ou qu’il va contourner. Dans le cas du Roborock S6, ce capteur laser effectue 5 rotations à 360 degrés par seconde.

Le capteur laser du Roborock S6. Ce qui se cache dans ce capteur laser.

Ce laser à courte portée (une dizaine de mètres) est le capteur central du robot. Il a plusieurs utilités :

Il lui permet d’évaluer les distances.

Il lui permet de générer une carte du logement en temps réel.

Une fois ces informations enregistrées, cela lui permet de créer une route de nettoyage optimisée, de telle façon qu’elle permettra de nettoyer le logement le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Un capteur laser permettra donc au robot de « savoir » dans quel environnement il se trouve, de ne pas rater des endroits étroits ou étriqués du logement, mais également… de fonctionner la nuit. Contrairement à une simple caméra – qui ne verrait rien dans le noir – le capteur laser, qui émet une lumière, peut fonctionner dans un endroit complètement sombre et donc de nuit.

Les autres capteurs

Le Roborock S6, comme les autres robots aspirateurs haut de gamme, possède également d’autres capteurs pour se repérer dans son environnement. Si le laser balaye les pièces à la recherche d’obstacle, il n’est pas forcément capable de voir le dénivelé (comprenez : les escaliers), des obstacles de petite taille ou de guider l’appareil près des murs. Pour être le plus précis possible, un aspirateur robot comme le Roborock S6 possède pas moins de 14 capteurs au total.

Parmi ceux-ci se trouvent le capteur de vide (pour éviter de chuter dans des escaliers), le capteur d’obstacle (pour vérifier le poids des objets qu’il rencontre), le capteur de hauteur (pour savoir quand passer sous les tables basses) ou encore le capteur de mur, qui lui permet de longer les murs précisément pour mieux les nettoyer et savoir quand tourner au bon moment.

Avec son capteur de hauteur, le Roborock S6 sait s’il passe sous certains meubles ou non. Un capteur permet au Roborock S6 de longer parfaitement les murs.

L’ensemble de ces capteurs permet alors au robot aspirateur de se guider précisément dans une pièce, mais aussi de repérer les coins difficiles d’accès, de savoir quand activer certaines brosses en fonction de l’espacement des objets qui entourent l’appareil.

Au service de la carte

Tous ces capteurs fonctionnent de concert de façon à ce que le robot aspirateur puisse optimiser à la fois ses trajets, mais aussi le nettoyage. Mais ils permettent surtout au logiciel du robot de créer une véritable carte du logement. Sur l’application Xiaomi Home, il est ainsi possible de voir où se trouvent les murs, mais aussi de deviner les meubles présents dans les pièces.

Dans le cas du Roborock S6, celui-ci pousse le vice jusqu’à reconnaître les différentes pièces de la maison ou de l’appartement. Lorsqu’il traverse une porte ou un endroit étroits, il comprend que c’est une autre pièce. Sur l’application, cela permet ensuite de viser les pièces à nettoyer en fonction de la journée. La salle de bain la nuit, quand tout le monde dort ou les chambres dans la matinée, quand vous êtes au travail.

Cette carte est évidemment très utile. Elle permet à l’utilisateur de lancer des nettoyages ciblés dans des pièces précises, de tracer des murs virtuels pour interdire certaines zones ou encore de voir par où le robot est passé et quelles difficultés il a pu rencontrer. C’est aussi à partir de cette carte que l’algorithme présent dans le logiciel du robot calcule les trajets les plus efficaces en termes de nettoyage. Dernier point important : cette carte est stockée uniquement de façon locale dans l’application du téléphone de l’utilisateur. À aucun moment elle n’est envoyée à Roborock pour la partager avec des tiers.

