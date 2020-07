Fini les corvées avec l’aspirateur robot Roborock S6 à moins de 400 euros

Roborock est l'un des acteurs principaux du marché des aspirateurs connectés. La firme cousine de Xiaomi propose des produits avec un très bon rapport qualité-prix. Alors quand ils sont en promotion, c'est encore mieux.

Qui aime passer l’aspirateur ? Si vous n’avez pas levé la main devant votre ordinateur, nous avons une offre qui pourrait vous intéresser. L’aspirateur robot Roborock S6, l’un des produits les plus aboutis du marché, est proposé par Rakuten à 200 euros de moins que son prix d’origine, passant de 599 à 392 euros.

Le Roborock S6 en bref

Serpillière intégrée

Système de cartographie de l’habitation

Autonomie de près de 3 heures

L’aspirateur robot Roborock S6 est disponible à 392 euros sur Rakuten au lieu de 599 euros. (Ce produit est un modèle importé, mais est livré avec un adapteur de prise française et est envoyé depuis la Belgique pour éviter tout frais de douane.)

Pour un savoir plus 👇

Ce qu’on demande à un aspirateur robot est plutôt simple : passer l’aspirateur à notre place et ça, le Roborock S6 (ou S60) le fait très bien. Ses nombreux capteurs lui permettent de réaliser une cartographie complète de votre habitation pour se souvenir de chaque petit détail et adapter petit à petit son parcours.

Il s’est cogné contre un meuble hier ? Aujourd’hui il saura le contourner. De plus, lorsque la cartographie est entièrement réalisée, vous pourrez la paramétrer pour dire quelle pièce est le salon, laquelle est la chambre, etc. Ainsi, il vous sera possible de lui demander de passer l’aspirateur uniquement dans la salle de bain ou dans la cuisine sans qu’il n’ait à faire toute la maison.

L’aspirateur est aussi compatible avec certains assistants connectés comme celui de Google ou Alexa. Plus besoin d’activer vous-même l’aspirateur, dites juste « Ok Google passe l’aspirateur » et le tour est joué.

Mais le Roborock S6 n’est pas un simple aspirateur puisqu’il peut aussi passer la serpillière à votre place ! Avec son petit compartiment à eau, il peut nettoyer environ 12 mètres carrés ce qui est très bien pour dépanner de temps en temps !

Enfin, si vous avez une grande maison, pas de soucis, l’autonomie de 3 heures de l’aspirateur devrait largement faire l’affaire. Si ce n’est pas le cas, il retournera lui-même sur sa station de charge et quand il sera requinqué il reprendra son travail là où il l’avait laissé.

