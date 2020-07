Le prix de la Samsung Galaxy Watch Active a rarement été aussi bas

La Samsung Galaxy Watch Active n'en finit pas de profiter des soldes pour être encore plus abordable. Elle chute cette fois-ci à 130 euros sur Rue du Commerce, contre 259 euros à sa sortie.

Si Apple propose de très bonnes montres connectées, celles-ci ne sont pas compatibles avec les smartphones Android. Cela laisse donc à Samsung le soin de prendre les rênes sur ce terrain. Parmi sa gamme, on trouve la Samsung Galaxy Watch Active qui, malgré l’arrive d’une seconde version, reste toujours aussi actuelle. Elle profite d’ailleurs d’une très belle promotion pendant les soldes.

En bref

Un format élégant et compact

Un suivi d’activité précis

Une belle interface

Lancée à 259 euros, la Samsung Galaxy Watch Active est en ce moment remisée à 130 euros sur Rue du Commerce dans son coloris Vert Emeraude.

Pour en savoir plus 👇

Cette montre ronde de 40 mm surprend par son format compact et léger. Elle propose en plus des tons sobres du plus bel effet au poignet, encore plus avec son écran AMOLED. Cette montre est idéale pour celles et ceux qui ne veulent pas d’une montre imposante.

Sa légèreté et sa compacité sont aussi très agréables, notamment pour faire du sport. Cette montre est d’ailleurs bardée de capteurs pour mesurer vos activités, avec la présence d’un accéléromètre, d’un GPS, d’un podomètre ou encore d’un capteur de fréquence cardiaque. Elle pourra également détecter automatiquement certaines activités comme la marche ou la course à pied.

Grâce à l’interface One UI adaptée pour les montres, la Galaxy Watch Active offre une expérience utilisateur complète, très soignée et intuitive. En plus de ces suivis d’activité, on peut naturellement recevoir des notifications et même répondre à des messages. La montre intègre également Samsung Pay, vous pourrez alors payer sans contact avec celle-ci, si et seulement si votre banque est compatible avec ce service.

Enfin, compte tenu de son autonomie limitée, il faudra la recharger tous les soirs. Pas de panique, elle devrait toutefois pouvoir rester avec vous toute une journée. De plus, elle est compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Watch Active.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch Active.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Depuis le 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Vous trouverez des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobiles, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.