390 euros pour l’excellent aspirateur robot Roborock S6

Fini les corvées, l'aspirateur robot Roborock S6 est au rabais pour vous permettre de vous défaire de quelques instants ménagers quotidiens. Proposé d'habitude au prix de 600 euros, Rakuten l'affiche à 390 euros.

Roborock est un des acteurs majeurs du marché des aspirateurs robots. Filiale de Xiaomi, le chinois propose des produits intelligents à l’excellent rapport qualité-prix. Son modèle S6 habituellement vendu à 600 est d’ailleurs au rabais, Rakuten le propose en importé à 390 euros tandis que Rue du Commerce l’affiche à 450 euros.

En bref

3 heures d’autonomie

Système de serpillière

Cartographie de l’habitation

L’aspirateur robot Roborock S6 est disponible à 390 euros sur Rakuten au lieu de 600 euros. De plus, vous recevrez 19,50 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le modèle de Rakuten est une version importée, si vous souhaitez un modèle français, Rue du Commerce le propose à 450 euros.

Le S6 de Roborock est un aspirateur robot ultra efficace. Tout d’abord il va pouvoir vous remplacer pour passer l’aspirateur de manière quotidienne et surtout de le faire de la manière la plus adaptée possible à votre habitation. Au fil des passages, il va pouvoir cartographier votre maison ou appartement pièce par pièce pour optimiser son nettoyage et vous donner plus de possibilités.

Via l’application compagnon, vous pourrez utiliser cette cartographie pour nommer telle ou telle pièce pour ensuite lui demander de passer l’aspirateur uniquement dans la chambre ou créer des programmes spécifiques comme « le mercredi, passe l’aspirateur dans le salon, le jeudi dans la chambre et la salle de bain » par exemple. De plus, il est compatible avec Google Assistant et Alexa pour que le contrôler simplement à la voix.

En plus de pouvoir passer l’aspirateur, ce Roborock S6 peut passer la serpillière. Il intègre un petit compartiment à eau avec assez de capacité pour nettoyer 12 mètres carrés, un bon moyen de dépanner de temps en temps dans des espaces restreints.

Avec ses trois heures d’autonomie, il pourra même nettoyer une grande habitation sur une seule charge et si ce n’est pas le cas, il retournera tout seul sur sa station de charge et reprendra là où il en était sans que vous n’ayez à lever le petit doigt.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Roborock S6.

