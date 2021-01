Asus ZenBook Duo : ce laptop équipé de 2 écrans passe sous les 1 000 €

Avec son ZenBook Duo UX481FA, Asus propose un ultraportable atypique équipé de deux écrans pour améliorer sa créativité et sa productivité. La configuration avec un i5 de 10ème génération, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To passe aujourd'hui de 1 300 à 918 euros sur Rue du Commerce.

Pour télétravailler au quotidien ou pour tous vos projets créatifs, le Asus ZenBook Duo UX481FA sera répondre à toutes vos exigences. Il est puissant avec son processeur Intel Core de dixième génération et surtout pratique à utiliser avec son deuxième écran tactile qui offre de nombreuses possibilités. On le trouve en ce moment avec une réduction de presque 400 euros pour les soldes.

En bref

Le combo écran 14″ + ScreenPad Plus

Intel Core i5 + 16 Go de RAM + SSD 1 To

Une autonomie considérable (jusqu’à 20h)

Au lieu de 1 300 euros, le Asus ZenBook Duo UX481FA est aujourd’hui disponible en promotion à 928 euros, puis son prix baisse encore plus pour atteindre les 918 euros sur Rue du Commerce en utilisant le code promo JANVIER10.

Pour en savoir plus 👇

Le Asus ZenBook Duo UX481FA est un ultraportable qui sort de l’ordinaire. Alors que certains modèles du constructeur taïwanais proposent un simple pavé tactile ou un NumbePad, ce modèle va encore plus loin en intégrant un ScreenPad Plus au-dessus du clavier.

Ce second écran peut servir à de nombreuses choses. Vous pourrez ouvrir des applications facilement et faire plusieurs choses à la fois, comme par exemple regarder une vidéo en même temps que naviguer sur Internet. Le ScreenPad Plus offre également des actions rapides (App Switcher, ViewMax et TaskSwap) afin d’interagir intuitivement avec les deux écrans en simultané. Il est d’ailleurs possible de dessiner et même de prendre des notes grâce à son stylet inclus dans la boîte.

En ce qui concerne la fiche technique, il n’a pas à rougir avec la présence d’un processeur Intel Core i5 10210U de dixième génération épaulé par 16 Go de mémoire vive. Autant dire que les tâches bureautiques sont un jeu d’enfant pour lui et qu’il peut faire tourner n’importe quel logiciel gourmand. En revanche, il ne faudra pas en demander trop sur les jeux 3D sans la présence d’une carte graphique dédiée.

Le ZenBook Duo est un allié qui se trimbale partout grâce à sa compacité exemplaire. Son écran principal ne fait que 14 pouces et offre un ratio screen-to-body excellent de 90 % pour un réel confort de lecture. Par contre, il est un peu plus épais que certains ultrabooks à cause (ou grâce) à sa connectique fournie : USB-C, USB-A, HDMI, lecteur microSD… même le port jack est là. On retrouve également une compatibilité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6.

Pour finir en beauté, l’autonomie de cet Asus Zenbook Duo est considérable. Le constructeur annonce plus de 20 heures sans le ScreenPad activé et environ 15 heures avec. C’est largement suffisant pour passer toute une journée loin du chargeur.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !