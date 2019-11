Il ne faut pas se le cacher, les produits Apple ne sont que très rarement en promotion, d’autant plus lorsqu’il s’agit des nouveaux produits de la firme. Pourtant, on trouve déjà le nouvel iPad 2019 en promotion à 285 euros sur eBay à l’occasion du Black Friday, contre 389 euros sur l’Apple Store.

Au cours de son keynote de septembre 2019, Apple n’a pas seulement dévoilé ses nouveaux iPhone 11. La firme de Cupertino en a également profité pour lever le voile sur son nouvel iPad abordable, le septième de sa génération. Sa fiche technique n’est pas forcément revue à la hausse, mais il intègre assez de nouvelles fonctionnalités pour se distinguer de son prédécesseur.

L’iPad 10,2 (2019) en bref

Un écran plus large que l’iPad 2018

Des performances égales à l’ancien modèle

Il devient un véritable allié de productivité grâce à son Smart Connector

Sur eBay, le nouvel iPad 2019 (Wi-Fi – 32 Go) avec son écran de 10,2 pouces est aujourd’hui disponible à 285 euros à l’occasion du Black Friday, au lieu de 389 sur l’Apple Store. Cela représente une économie de plus de 100 euros pour une tablette lancée il y a plus d’un mois.

Retrouvez l’iPad 2019 (Wi-Fi + 32 Go) à 285 €

Notez que la garantie d’Apple est internationale. Peu importe son pays de provenance, l’iPad 2019 sera garantie 1 an en l’amenant à l’Apple Store le plus proche de chez vous.

L’iPad 10,2 (2019) en détail

Le nouvel Apple iPad de 2019 possède beaucoup de points communs avec son prédécesseur. Tout d’abord, le design est similaire avec ses larges bordures et le bouton Home équipé de Touch ID en façade. Lui aussi est propulsé par la puce A10 Fusion, la même qui équipe les iPhone 7 et 7 Plus, pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien. Ensuite, mais plus anecdotique, on retrouve également le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière, suffisant pour faire un FaceTime de temps en temps.

Il va surtout se différencier par son nouveau format : le nouvel iPad intègre un écran, toujours Retina avec ses 3,5 millions de pixels, qui propose désormais une diagonale de 10,2 pouces, contre 9,7 pouces pour l’iPad de 2018. De plus, cette nouvelle déclinaison souhaite aller plus loin que les générations précédentes en répondant à plus de besoins, notamment celui de la productivité. Avec son Smart Connector, il peut dorénavant accueillir un clavier pour s’utiliser comme un PC.

Il est également possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend tout son sens avec la récente arrivée d’Apple Arcade. Enfin, l’autonomie est toujours estimée à une dizaine d’heures, rechargeable via son port Lightning.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 2019.

