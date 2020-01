iPad 2019 : économisez 110 euros sur la meilleure tablette abordable d’Apple

Difficile d’y croire, mais les produits Apple sont bien plus sujet aux promotions qu’auparavant. Preuve à l’appui avec l’iPad 2019 aujourd’hui remisé à 280 euros sur Cdiscount grâce à un code promo, contre 389 euros à son lancement il y a quelques mois seulement.

L’iPad 2019 ne représente pas une grande évolution par rapport à son prédécesseur, mais force est de constater qu’Apple livre aujourd’hui sa version la plus aboutie de sa tablette abordable. Son prix est d’ailleurs encore plus intéressant aujourd’hui grâce à une réduction de plus de 100 euros.

En bref

Un écran plus large que l’iPad 2018

Une puissance toujours assurée par la puce A10 Fusion

Le port Smart Connector pour transformer la tablette en PC

Au lieu de 389 euros sur l’Apple Store, le nouvel iPad 2019 (Wi-Fi + 32 Go) s’affiche aujourd’hui à 280 euros grâce au code promo 15 %! sur Cdiscount. La tablette est disponible en deux coloris : gris et or.

Notez que l’offre est issue du MarketPlace de Cdiscount, mais cela n’a aucune incidence pour la garantie. Apple garantit tous ses produits pendant un an.

En savoir plus 👇

Le nouvel Apple iPad de 2019 possède beaucoup de points communs avec son prédécesseur. Tout d’abord, le design est similaire avec ses larges bordures et le bouton Home équipé de Touch ID en façade. Lui aussi est propulsé par la puce A10 Fusion, la même qui équipe également les iPhone 7 et 7 Plus, pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien. Ensuite, mais plus anecdotique, on retrouve également le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière, suffisant pour faire un FaceTime de temps en temps.

Il va surtout se différencier par son nouveau format : le nouvel iPad intègre un écran, toujours Retina avec ses 3,5 millions de pixels, qui propose désormais une diagonale de 10,2 pouces, contre 9,7 pouces pour l’iPad de 2018. De plus, cette nouvelle déclinaison souhaite aller plus loin que les générations précédentes en répondant à plus de besoins, notamment celui de la productivité. Avec son Smart Connector, il peut dorénavant accueillir un clavier pour s’utiliser comme un PC.

Il est également possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend tout son sens avec la récente arrivée d’Apple Arcade. Enfin, l’autonomie est toujours estimée à une dizaine d’heures, rechargeable via son port Lightning.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 2019.

