[…] iPad 2020 : la tablette abordable d’Apple est encore moins chère pendant les soldes […]

L'iPad 2020 de 10,2 pouces est la tablette d'entrée de gamme d'Apple. La version 32 Go + Wi-Fi de ce modèle performant bénéficie actuellement d'une réduction pendant les soldes : elle passe de 389 euros à 335 euros sur Rakuten.

Plus abordable que les autres tablettes d’Apple, l’iPad 2020 de 10,2 pouces fait tout de même preuve de puissance grâce notamment à sa puce A12 Bionic. Actuellement, son prix devient encore plus intéressant grâce à une promotion de 54 euros pratiquée pendant les soldes d’hiver.

En bref

Une tablette Apple plus abordable

La puissance de la puce A12 Bionic

L’autonomie de 10 heures

Habituellement proposée à 389 euros, la version 32 Go + Wi-Fi de l’iPad 2020 d’Apple (coloris Gris sidéral) est désormais disponible à 335 euros sur Rakuten. Il s’agit d’un modèle importé, expédié depuis Hong-Kong. Un adaptateur français sera fourni. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 33,60 euros offerts sur votre prochaine commande.

Le coloris Or est également disponible en promotion sur Amazon, où il passe de 389 euros à 359 euros.

Pour en savoir plus 👇

L’iPad de 10,2 pouces version 2020 ne diffère pas énormément de la version précédente sortie en 2019 en ce qui concerne son design. Les larges bordures d’écran sont toujours de la partie, ainsi que le bouton Home avec Touch ID. Son écran Retina True Tone de 10,2 pouces est quant à lui très bien soigné. Pour les FaceTime, le duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière suffira largement.

Côté performances, celles-ci sont assurées par la puce A12 Bionic, qui équipait notamment les iPhone XS et XR. Cet ajout augmente la puissance de l’iPad de 40% par rapport au modèle de 2019. Les applications tourneront sans ralentissement aucun, et les sessions de jeux seront bien fluides. Les créatifs apprécieront la réactivité de cette tablette qui pourra évidemment s’utiliser avec l’Apple Pencil (1ère génération) et un Smart Keyboard. Quant aux joueurs et joueuses, ceux-ci pourront connecter une manette de console via Bluetooth pour pouvoir utiliser l’iPad comme une véritable console de jeux vidéo et profiter d’Apple Arcade.

Enfin, concernant l’autonomie, la marque annonce une dizaine d’heures. La recharge s’opère via un port Lightning. La connectique comprend également un port jack de 3,5 mm et un Smart Connector.

