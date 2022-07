Vous n’avez pas encore de compte Instagram ? Vous désirez enfin explorer ce réseau social et y apporter votre touche créative ? Voici comment créer un compte Instagram.

Avec plus d’un milliard de téléchargements, l’app Instagram est l’une des plus populaires au monde. Le chemin que prennent plus de 100 millions de photos par jour, plus de 50 milliards depuis 2010. Vous êtes peut-être des rares à ne pas encore avoir de compte Instagram. Vous désirez vous lancer ? Nous allons vous expliquer comment créer un compte Instagram à partir de votre smartphone.

Comment créer un compte Instagram ?

La première chose à faire est d’installer l’application Instagram.

Instagram Télécharger Instagram gratuitement APK

Ceci fait, lancez l’app. Au premier lancement, elle vous propose trois solutions pour créer votre compte. Si comme ici vous avez déjà un compte existant et enregistré dans votre smartphone, il apparaîtra automatiquement. Allez tout en bas de l’écran et cliquez sur Inscrivez-vous.

Vous pouvez créer très facilement un compte Instagram en utilisant votre compte Facebook : Appuyez sur le bouton bleu. Liez votre compte à votre compte Facebook.

Créer son compte à l’aide d’un numéro de téléphone : Entrez votre numéro de téléphone.



Un SMS contenant un code de vérification va vous être envoyé. Si le code n’est pas rempli automatiquement, vous devrez l’entrer manuellement.

Créer son compte à l’aide d’une adresse mail : Entrez votre adresse mail.



Un mail avec un code de vérification va vous être envoyé. Ouvrez le mail que vous recevrez d’Instagram et entrez dans l’app le code envoyé.



Vous n’avez plus maintenant qu’à terminer la configuration de votre compte :

Entrez un nom d’utilisateur et définissez un mot de passe.

Sur la page suivante, précisez votre date de naissance, sachant qu’en théorie il faut avoir au minimum 13 ans pour s’inscrire sur le réseau.

L’app vous demande si vous souhaitez trouver des amis parmi vos contacts Facebook.

Avant-dernière étape, ajouter une photo de profil.

Enfin, Facebook vous suggère une série de comptes renommés à suivre si vous le désirez.

Vous n’avez plus qu’à explorer ce gigantesque réseau social dédié à la photo et la vidéo, que vous allez enrichir par vos propres créations.

