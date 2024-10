Les outrances d’Elon Musk sur Twitter/X pourraient coûter très cher à… SpaceX

Et si Elon Musk lui-même était visé par une loi européenne ? Le propriétaire de feu Twitter pourrait risquer d’importantes amendes pour non-respect de la loi et mettre en danger ses autres entreprises.

Elon Musk en 2017 // Source : Bret Hartman / Flickr (CC BY-NC 2.0)

En guerre ouverte contre Bruxelles depuis de nombreuses semaines, Elon Musk pourrait bien se retrouver avec une très, très grosse amende bientôt. Comme l’a appris Bloomberg, l’Union européenne envisage en effet de soumettre X à une amende pour non-respect des règles européennes. Petite subtilité néanmoins, le montant de l’amende pourrait être calculé en prenant en compte les revenus des autres entreprises du milliardaire.

Histoire de rappeler à l’homme d’affaire qu’on ne fait pas n’importe quoi avec les règles européennes, et particulièrement le Digital Services Act tout fraîchement rentré en vigueur, l’Union européenne est prête à taper très fort sur la table. Plutôt que de viser X Corp pour le non-respect des règles de modération imposées par l’Europe, le Vieux Continent pourrait bien décider d’envoyer la facture directement à Elon Musk, si la commission juge que lui seul est responsable des abus commis par l’entreprise.

Une amende potentiellement salée

Cela pourrait avoir des effets de bord très inquiétants pour SpaceX, Neuralink et la Boring Company. En effet, si la Commission décide de calculer le montant de l’amende sur les revenus de Musk et non ceux de X/Twitter, elle pourrait prendre en compte l’argent généré par les autres entreprises du milliardaire et faire largement gonfler le montant de la douloureuse. Les autres firmes sous le contrôle de Musk viendraient en quelque sorte éponger les amendes du réseau avec leurs propres revenus.

Source : Unsplash

Pour rappel, en cas de non-respect du DSA, une entreprise, ou une personne morale, semblerait-il, peut risquer une amende allant jusqu’à 6 % de son revenu annuel. Si Bruxelles décide de prendre en compte les revenus de SpaceX, Neuralink et de la Boring Company, cela pourrait très rapidement chiffrer. De quoi sérieusement mettre la survie du réseau social en jeu.

Tesla exemptée

Il est à noter que Tesla serait étonnamment exemptée de toute amende dans une telle situation, car l’entreprise étant cotée en bourse, elle n’est pas techniquement sous le contrôle de Musk. Malgré tout, si les autres affaires de l’entrepreneur souffrent en raison des excès commis par X, il n’est pas exclu que les actionnaires prennent des mesures, ne serait-ce que pour protéger l’avenir de l’entreprise.

Pour aller plus loin

Pourquoi Elon Musk est accusé de négliger Tesla ?

Si X a tout récemment été jugé trop marginale pour être soumis aux règles du Digital Market Act, les régulateurs européens ont tour de même noté que « X Holdings Corp., Space X, The Boring Company, Neuralink Corporation, X.AI, et M. Elon Musk lui-même » devraient être traité comme une entreprise unique. De quoi donner une petite suée à l’homme le plus riche du monde.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.