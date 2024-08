Pourquoi Elon Musk est accusé de négliger Tesla ?

Tesla serait-elle le parent pauvre de l’empire Musk ? L’entreprise automobile est au cœur de nombreuses polémiques en raison des agissements erratiques de son patron.

« M. Musk a trahi ses obligations envers les actionnaires de Tesla ». La lettre adressée par la sénatrice Elizabeth Warren au QG de Tesla donne le ton de ce qui s’annonce comme une bataille sanglante au sein de l’empire industriel d’Elon Musk. Repéré par le site Quartz, ce courrier affirme que l’homme d’affaires jongle avec trop d’entreprises et trop d’ambitions différentes pour respecter les règles du marché américain.

Selon l’élue – déjà connue pour ses nombreuses croisades contre les ambitions monopolistiques des GAFAM -, en étant à la tête de Tesla, Neuralink, SpaceX, X et X. AI, Elon Musk nage « en plein conflit d’intérêts » et néglige les obligations qu’il a auprès de Tesla et de ses actionnaires. Le fabricant automobile étant l’une des rares entreprises de Musk cotées en bourse, le PDG ne peut pas faire n’importe quoi avec ses ressources et son argent.

Détournement de matériel

Au cœur de cette polémique se trouvent en fait les liens un peu trop serrés que Musk a noués entre Tesla et X. AI, sa nouvelle startup dédiée à l’intelligence artificielle. Plus précisément encore, c’est le détournement de milliers de cartes graphiques de Tesla à X. AI qui fait grincer des dents Elizabeth Warren. Au total, 12 000 puces H100 (dédiées à l’apprentissage machine) ont effectivement été envoyées à la startup d’IA plutôt que chez Tesla, Musk argumentant que Tesla n’en avait en fait pas l’usage et qu’elles seraient autrement « restées dans un hangar ».

Ajoutez à ça le fait que le capricieux PDG a débauché une dizaine d’ingénieurs de chez Tesla pour les faire travailler chez X.AI et vous obtenez un leadership problématique, surtout quand Musk s’amuse en plus à suggérer que Tesla pourrait investir 5 milliards de dollars dans X.AI… car un sondage Twitter lui a conseillé de le faire.

Une guerre compliquée

« Cette trahison est particulièrement choquante si l’on garde en tête que M. Musk a toujours présenté l’IA comme une composante essentielle, si ce n’est LA composante essentielle de Tesla », dénonce la lettre. « Étant donné que la valeur boursière de Tesla pourrait bien dépendre de ses avancées en matière d’IA, les récentes décisions de M. Musk ne semblent pas servir les intérêts des actionnaires », continue l’élue démocrate.

La guerre entre Elizabeth Warren et Elon Musk s’annonce complexe. Si certains actionnaires ont déjà intenté un procès à Musk sur les mêmes bases, le gros des troupes a récemment souligné sa confiance dans le leadership de Musk en lui accordant un généreux paquet salarial de 56 milliards de dollars. Difficile pour autant d’imaginer que Musk peut sérieusement diriger en même temps Tesla, X, Neuralink, Space X et ses quelques autres entreprises en leur accordant le temps et l’attention nécessaire.