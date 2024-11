Une fibre optique de 40 000 km de long : pourquoi Meta veut faire le tour du monde

Les ambitions de Meta passent un nouveau cap : la maison mère de Facebook souhaite créer sa propre infrastructure pour répondre à des besoins toujours plus grands en trafic internet.

Source : NASA sur Unsplash

Les investissements de Meta sont amenés à augmenter dans les années à venir. Entre ses ambitions en matière d’intelligence artificielle et l’augmentation du trafic internet généré par ses utilisateurs qui atteint 22% du trafic mobile mondial, le groupe propriété de Facebook a pour projet de créer sa propre infrastructure fibre, rapporte TechCrunch.

Pour quoi faire ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles Meta souhaiterait obtenir sa propre infrastructure. La première est d’ordre personnel : en possédant son propre réseau, Meta pourrait subvenir à ses propres besoins en termes de réseau et se couper de certains intermédiaires.

« Franchement, qui va encore compter sur les opérateurs de télécommunications traditionnels ? Les entreprises technologiques sont désormais indépendantes. Elles ont compris qu’elles devaient tout construire elles-mêmes. » Ranulf Scarborough, analyste du secteur des câbles sous-marins pour TechCrunch

La seconde serait d’ordre géopolitique, souligne TechCrunch. L’augmentation des conflits à travers le globe pourrait faire craindre à Meta d’être coupé du réseau. Il y a quelques jours à peine, la Russie a par exemple été soupçonné d’endommager des câbles sous-marins, indique Franceinfo.

Un grand parmi les grands

Ce projet de plus de 40 000 kilomètre pourrait représenter un investissement de plus de 10 milliards de dollars et placer Meta au même titre que Google qui dispose de 33 itinéraires dont l’entreprise est propriétaire.

Toutefois, il ne faut pas s’attendre à voir débarquer ce projet de sitôt. « L’offre de navires câbliers est très limitée », a déclaré Ranulf Scarborough pour TechCrunch. « Ils sont chers à l’heure actuelle et réservés plusieurs années à l’avance. Trouver les ressources disponibles pour le faire rapidement est un défi ».

Des sources proches de Meta ont confirmé l’existence du projet, précisant toutefois que l’entreprise en parlerait publiquement au début de l’année 2025.